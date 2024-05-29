“مطارات الرياض” و”بيوند ون” تتعاونان لتقديم حلول eSIM للمسافرين في 180 دولة

وقّعت شركة (مطارات الرياض)، التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله في الرياض، وشركة (بيوند ون) Beyond ONE، المالكة لكل من فيرجن موبايل الشرق الأوسط وإفريقيا وفيرجن موبايل أميركا اللاتينية، مذكرة تفاهم لتعزيز خيارات الاتصال الرقمي للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض وتوفير شريحة اتصال رقمية عالمية (eSIM) للسفر.

ويتيح هذا التعاون لمسافري مطار الملك خالد الدولي إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات عبر الهاتف المحمول في أكثر من 180 دولة حول العالم، مما يبدد الحاجة إلى شريحة (SIM) التقليدية. وستكون شريحة eSIM العالمية للسفر متاحة للشراء في منافذ رقمية وأكشاك مخصصة في جميع صالات الرحلات الدولية بمطار الملك خالد الدولي بدءًا من هذا الصيف.

وقد وُقعت هذه الاتفاقية خلال المؤتمر والمعرض العالمي لمجلس المطارات الدولي (WAGA 2024)، الذي استضافته شركة مطارات الرياض خلال شهر مايو الجاري، بحضور قادة قطاع الطيران والرؤساء التنفيذيين للمطارات وبمشاركة أكثر من 800 متخصص من مختلف أنحاء العالم.

وتُساهم هذه الاتفاقية في تعزيز تجربة المسافرين في مطار الملك خالد الدولي، الذي يُعدّ واحدًا من أكثر المطارات ازدحامًا في المنطقة، كما تتماشى مع التزام (بيوند ون) بتطوير عالم متصل بالكامل بتبسيط طرق العيش والعمل والتواصل الاجتماعي.

مزايا شرائح eSIM للمسافرين:

سهولة الشراء والتفعيل: يمكن شراء باقات البيانات وتثبيتها قبل الوصول، مما يضمن الحصول على خدمات الاتصال الفوري عند الهبوط.

اتصال عالمي: تُتيح الشرائح الاتصال في أكثر من 180 دولة حول العالم، دون الحاجة إلى تغيير شرائح SIM.

أسعار مناسبة: تُقدم (بيوند ون) باقات بيانات تنافسية تناسب احتياجات المسافرين.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال سامي نشوان، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال للمجموعة في (بيوند ون): “تلتزم بيوند ون بإنشاء عالم رقمي بسيط وأكثر شمولًا لعملائنا. ونحن على ثقة بأن حلولنا الرقمية ستوفر وسيلة اتصال أكثر ملاءمة وتجربة أكثر فائدة للعائلات المسافرة من المملكة العربية السعودية، وستوسّع شراكتنا مع مطارات الرياض نطاق وصولنا الحالي مع فيرجن موبايل في الشرق الأوسط وتبدد المتاعب الإدارية للمسافرين القادمين إلى المملكة، ولذلك نهدف إلى توفير بديل مناسب وفي المتناول لأن نفقات تجوال بيانات الهاتف المحمول قد تكون كبيرة ومرهقة في بعض الأحيان”.

ومن جانبه، قال عبد العزيز بن عبد الله العساكر، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة مطارات الرياض: “يقدم مطار الملك خالد الدولي خدماته لعاصمة المملكة الرياض ويعمل كبوابة لملايين المسافرين من جميع أنحاء العالم، لذا يأتي تعاوننا مع بيوند ون لتوسيع إمكانات الاتصال للمسافرين داخل الرياض وخارجها وتعزيز تجربة العملاء والخيارات العالمية التي نسعى جاهدين إلى توفيرها للمسافرين. ولا شك أن استخدام شرائح eSIM الرقمية في تزايد مستمر، بفضل توجه الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى إدماجها في الأجهزة، ومن خلال خطواتنا الاستباقية في مثل هذه التوجهات المستقبلية، يمكننا أن نقدم لمسافرينا خيار الاستفادة من هذه المزايا المبتكرة”.