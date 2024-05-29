مايكروسوفت تحسن أداء متصفح إيدج

أعلنت مايكروسوفت إجراء تغييرات جديدة في متصفح إيدج الخاص بها، من أجل تحسين الأداء العام للمتصفح، وتسريع استجابة واجهة المستخدم، وفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي.

وقالت مايكروسوفت إنه مع إصدار 122 من المتصفح الذي صدر في أواخر فبراير الماضي زادت سرعة استجابة واجهة المستخدم في قسم “أساسيات المتصفح Browser essentials” بنسبة قدرها 42% في إيدج. وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 76% للمستخدمين الذين لا تحتوي أجهزتهم على قرص صلب من نوع SSD، أو تعمل بذاكرة عشوائية أقل من 8 جيجابايت.

وأشارت الشركة إلى أن ميزة المفضلات في إصدار 124 الذي صدر منتصف أبريل الماضي قد حصلت على زيادة في سرعة الاستجابة بنسبة قدرها 40% مقارنة بما قبل التحديث، ويظهر هذا التحسين عند توسيع المفضلات أو طيها.

وأفادت مايكروسوفت بأن هذه التحسينات جاءت نتيجة جمع البيانات من مستخدمي المتصفح، فيما يتعلق بسرعة استجابة واجهة المستخدم.

ووجدت الشركة أن شفرة واجهة المستخدم لم تكن مجزأة بنحو كافٍ، إذ كانت بعض أجزاء الشفرة “تشارك البيانات بنحو غير ضروري”، مما أدى إلى تباطؤ الأداء.

وفي سياق متصل، عمل فريق إيدج على مشروع جديد أطلق عليه اسم WebUI 2.0. وفي هذا المشروع، أنشأت مايكروسوفت بنية داخلية جديدة لواجهة المستخدم من أجل أداء عالٍ على محركات الويب الحديثة.

وهيأت مايكروسوفت مشروع WebUI 2.0 للعمل في واجهة قسم “أساسيات المتصفح Browser essentials” التي شهدت زيادة كبيرة في السرعة، وتخطط مايكروسوفت لترقية واجهات المستخدم الأخرى في المتصفح إلى WebUI 2.0، مما يعني المزيد من التحسينات في الأداء والاستجابة خلال الأشهر القادمة.