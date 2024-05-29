كرنفال هواوي للتكنولوجيا يجمع قادة وخبراء التقنية لبحث مستقبل الرقمنة الذكية في المنطقة

شهد كرنفال هواوي للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي عُقد على مدار ثلاثة أيام، نجاحًا هائلًا بحضور أكثر من 1000 من كبار المسؤولين والخبراء والمحللين في القطاع التقني وكذلك شركاء هواوي الإستراتيجيين.

وقد شهد الكرنفال نقاشات حاسمة لمواضيع حيوية دارت حول سبل صياغة مستقبل الرقمنة الذكية في دول المنطقة عن طريق تسريع تبني الذكاء الاصطناعي.

وشمل الكرنفال أيضًا مجموعة من المؤتمرات والمنتديات وحلقات النقاش ضمن عدة تخصصات منها: شبكات الاتصالات، والحوسبة السحابية، والطاقة الرقمية، وقد وُظفت فعاليات الكرنفال لاستكشاف فرص تطوير وتنمية التقنيات والحلول الذكية وتطبيق أفضل ممارساتها في أسواق المنطقة تماشيًا مع توجهات العصر الرقمي الجديد ومتطلبات تنمية أعمال مختلف القطاعات والصناعات، والارتقاء بمستوى الحلول والخدمات المقدمة لمجتمعات الأعمال والأفراد.

وتناولت المناقشات مجموعة من الموضوعات المهمة، التي شملت:

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي:

ناقش المشاركون الأسس الذكية الناشئة التي توفر فرصًا جديدة، مثل: الشبكات الذكية، وتخزين البيانات وتحليلها، ودعم مستقبل الرقمنة الذكية في مجالات التعليم والتمويل والاستدامة وحماية البيانات.

كما ركز الحدث في مناقشة تحديات وفرص توظيف التقنيات المتقدمة لدعم مسارات التحول الرقمي في الشركات والقطاعات المتخصصة، وبناء الأنظمة التقنية اللازمة لمستقبل أكثر ازدهارًا.

فقد أثبتت دراسات وتجارب هواوي في الأسواق المتقدمة حول العالم أن الجمع بين تقنيات الشبكات، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي سيوفر المزيد من فرص النمو الجديدة لمختلف القطاعات، ويسهم في ارتقاء خدماتها لمستويات جديدة.

الحلول والابتكارات:

تضمن الحدث العديد من الفعاليات المتخصصة كمنتدى البنية التحتية المبتكرة للبيانات، والقمة العالمية للشبكات الضوئية، وقمة الحوسبة السحابية التي نظمها فرع (هواوي كلاود)، ومنتدى الابتكار والاستدامة الذي نظمته (هواوي ديجيتال باور) للطاقة الرقمية.

وعرضت هواوي مجموعة من الحلول والمنتجات وأحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في مجالات شبكات الإنترنت الذكية والشبكات الضوئية، وتخزين البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والطاقة الرقمية.

منتدى الابتكار والاستدامة:

ركز منتدى الابتكار والاستدامة الذي نظمته (هواوي ديجيتال باور) للطاقة الرقمية في إستراتيجيات الأعمال الخاصة بدعم توجهات الاستدامة، وعرض حلول محطات شحن المركبات الكهربائية، وحلول مراكز البيانات والطاقة الحرجة، وحلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذكية، وأنظمة تخزين الطاقة.

منتدى البنية التحتية المبتكرة للبيانات:

سلط منتدى البنية التحتية المبتكرة للبيانات الضوء على ابتكارات البنية التحتية الداعمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحلول التخزين العالية الأداء، ومركز البيانات المتكامل لحلول المحاكاة الافتراضية لمراكز البيانات.

قمة الشبكات:

استعرضت قمة الشبكات منتجات وحلول شبكة (Xinghe) الذكية بما يشمل: الشبكات المؤسسية، وشبكات الاتصال الواسعة النطاق (WAN)، وشبكات مراكز البيانات، وأمن الشبكات.

وقدمت هواوي جوائز مسابقة (Imagine Wi-Fi 7 Pioneer)، وأطلقت عرض مركز البيانات العالمي القائم على الحوسبة السحابية، وبرنامج تجربة حل حافة خدمة الوصول الآمن (SASE) الخاص بشبكة (Xinghe) الذكية.

وقد ناقشت القمة العالمية للشبكات الضوئية ثلاثة توجهات رئيسية في قطاع تقنية الجيل الخامس الثابتة (F5G)، وهي:

اعتماد شبكات الألياف الضوئية بدلًا من الكابلات النحاسية.

اعتماد تقنية (fgOTN) بدلًا من تقنية الاتصال بالأنابيب الصلبة (SDH).

اعتماد خاصية الاستشعار البصري بدلًا من العمل المضني.

واستعرضت القمة أحدث حلول شبكات الألياف الضوئية للمكاتب، وأجهزة (E6600) الداعمة لتقنية fgOTN، والجيل الثالث من جهاز ربط مراكز البيانات (DC908 Pro)، الذي يرسي أساسًا قويًا لقطاع الذكاء الاصطناعي.

الحوسبة السحابية:

ركزت قمة (TechWave) في تسريع بلوغ العصر الذكي مع نموذج (كل شيء كخدمة)، وسلطت الضوء على أسلوب الابتكار المنهجي الذي تتبعه هواوي كلاود وأطر بناء نظامها الرقمي المزدهر، الذي من شأنه تسريع انتقال الحكومات والشركات إلى العصر الذكي ودعم نجاح أعماله.

وفي كلمته الافتتاحية للكرنفال، قال ستيفن يي، الرئيس الإقليمي لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “يتمثل هدفنا خلال المرحلة الحالية في دعم عملائنا وشركائنا في المنطقة لتسريع مسارات التحول الرقمي الذكي باستخدام أحدث ابتكارات التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلك إمكانيات مرنة ومتقدمة للتكامل مع بعضها مثل: شبكات الاتصالات والخدمات السحابية المستندة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي الإطار التكاملي ذاته، نركز في التعاون مع شركائنا المحليين لتعزيز قدرات دول المنطقة في طريق ترسيخها كمركز عالمي للابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة”.