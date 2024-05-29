سوني تطور محول PSVR 2 لدعم أجهزة الحواسيب

طورت سوني محولًا لنظارة الرأس PSVR 2 يوفر دعمًا للحواسيب لجهاز PS5 الحصري، وذلك وفقًا للشهادة التي اكتشفها براد لينش، أحد عشاق الواقع الافتراضي.

وصممت الشركة PSVR 2 للعمل حصريًا مع جهاز PS5، مع أن الشهادة الجديدة تعني أن أصحاب نظارة الرأس قد يحصلون قريبًا على القدرة على استخدام جهاز الواقع الافتراضي مع أجهزة الحواسيب.

وقد يعني المحول الجديد أن اللاعبين الذين يمتلكون نظارة الرأس قد يتمكنون قريبًا من الوصول إلى مكتبة ضخمة من الألعاب عبر جهاز الحاسوب.

وقالت سوني في شهر فبراير إنها كانت تعمل على دعم الحاسوب لنظارة الرأس PSVR 2، مستهدفة تاريخ إصدار غير محدد في 2024، مع الشركة اليابانية لم تذكر سابقًا الشكل الذي قد يتخذه هذا الدعم.

ومع تقديم شهادة المحول مرة أخرى في تاريخ 27 مارس إلى الهيئة التنظيمية في كوريا الجنوبية، يبدو أن سوني تسير على الطريق الصحيح للوفاء بسهولة بالموعد النهائي لدعم الحاسوب الذي فرضته على نفسها.

ولا تتوفر حاليًا أي معلومات أخرى بخصوص هذا المحول الغامض، ويشمل ذلك سعره أو مظهره أو تاريخ إصداره المحدد.

ويعد وصول هذا المحول بمنزلة خبر سار لمجتمع التعديل الذي يحاول تشغيل PSVR 2 عبر منصات ألعاب الحاسوب منذ إطلاق نظارة الرأس في عام 2023.

وطرحت سوني نظارة الرأس PSVR 2 للبيع بسعر قدره 550 دولارًا، وهو أعلى من سعر منصة PS5 البالغ قدره 500 دولار، مما جعلها عملية شراء مثيرة للجدل، وكان من المفترض أن تكون نظارة الرأس قابلة للاستخدام خارج منصة سوني.

وقد يؤدي تمكين دعم الحاسوب إلى إزالة أحد العوائق الكبرى التي تمنع استخدام الأشخاص لنظارة الرأس.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تعاني فيه الشركة اليابانية انخفاض الاهتمام، إذ ورد أنها أوقفت إنتاج نظارة الرأس PSVR 2 مؤقتًا حتى تتخلص من الوحدات المتراكمة غير المباعة، مما يزيد الشكوك بخصوص جاذبية أدوات الواقع الافتراضي.

وكانت سوني واحدة من الشركات الرائدة في مجال توفير معدات الواقع الافتراضي، مع أنها كافحت من أجل جذب ما يكفي من منشئي المحتوى والترفيه لجعل منصتها جذابة.