سامسونج تعلن One UI 6 Watch مع Galaxy AI

كشفت سامسونج عن واجهة المستخدم One UI 6 Watch لساعات جالاكسي التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS.

ويعتمد هذا التحديث الجديد على Wear OS 5. وإلى جانب مزايا Wear OS 5 التي عرضتها جوجل في مؤتمرها السنوي للمطورين، توفر واجهة المستخدم One UI 6 Watch مزايا صحية إضافية، ويشمل ذلك Energy Score ونصائح صحية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي Galaxy AI.

ويعني ذلك أن مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI قادمة إلى الساعات الذكية التي تعمل بواجهة المستخدم One UI 6 Watch.

وتجلب سامسونج مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI إلى ساعاتها الذكية من خلال تحديث One UI 6 Watch.

وبمساعدة بيانات النشاط والصحة في Samsung Health، تقدم الشركة نصائح صحية خاصة وتشجيعًا تحفيزيًا لمستخدمي Galaxy Watch.

وتساعدك ميزة Energy Score في فهم حالتك اليومية، وهي ميزة جديدة في Samsung Health تفحص عدة جوانب من صحتك وروتينك لمساعدتك في فهم إذا كان من الآمن ممارسة التمارين الرياضية في ذلك اليوم، ويشمل ذلك متوسط ​​وقت النوم واتساق وقت النوم والاستيقاظ وتقلب معدل ضربات القلب ونشاط اليوم السابق وتوقيت النوم ومعدل ضربات القلب أثناء النوم.

واستنادًا إلى أهدافك المحددة وسجلك الصحي، تقدم لك مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI نصائح صحية خاصة وتحفيزًا لمساعدتك في تحقيق أهدافك اليومية والشهرية.

وتدعي سامسونج أنها عززت خوارزميات النوم بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتقديم معلومات ورؤى إضافية متعمقة.

وتوفر ميزة Sleep Insights تحليلًا دقيقًا ومفصلًا لجودة نومك، وتستخدم بيانات إضافية، ويشمل ذلك الحركة أثناء النوم وزمن الوصول للنوم ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس أثناء النوم.

ويساعد ذلك المستخدمين في فهم عادات نومهم بطريقة فضلى ومساعدتهم في إيجاد طرق لتحسين جودة النوم.

وتتيح لك ميزة Workout Routine الجديدة إمكانية ربط أنواع مختلفة من التمارين معًا لنظام خاص، مما يتيح لك الانتقال من تمرين إلى آخر دون توقف.

وتعتزم سامسونج طرح One UI 6 Watch في وقت لاحق من هذا العام لجميع ساعاتها الذكية العاملة بنظام التشغيل Wear OS.