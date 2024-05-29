السعودية تفوز بجوائز منتدى “WSIS +20” لتفوقها في مشاريع البيانات والذكاء الاصطناعي

حصدت المملكة العربية السعودية جوائز مرموقة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS +20)، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك تقديرًا لتميز مشاريعها الابتكارية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، التي تنافست مع مشاريع من أكثر من 193 دولة، لتؤكد ريادتها في هذا المجال الحيوي.

فوز مشروع بنك البيانات الوطنية ومنصة استشراف:

حصد مشروع (بنك البيانات الوطنية ومنصة استشراف)، المقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، جائزة (دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في تعزيز الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل التنمية).

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة البيانات في المملكة وتعزيز مشاركتها بين الجهات والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات عبر منصات مخصصة.

3 شهادات تميز:

بالإضافة إلى الجائزة الرئيسية، نالت المملكة ثلاث شهادات تميز عن مشاريع أخرى مميزة، وهي:

مشروع مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: يهدف هذا المشروع المقدم من (سدايا) أيضًا، إلى تطوير الاعتبارات الأخلاقية وضمان تنفيذها طوال دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

يهدف هذا المشروع المقدم من (سدايا) أيضًا، إلى تطوير الاعتبارات الأخلاقية وضمان تنفيذها طوال دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي. برنامج Elevate: هذا البرنامج مقدم من (سدايا) أيضًا، ويُعدّ الأول من نوعه لتمكين المرأة وتدريبها في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وقد ساهم في تدريب أكثر من 1000 امرأة من 28 دولة منذ إطلاقه.

هذا البرنامج مقدم من (سدايا) أيضًا، ويُعدّ الأول من نوعه لتمكين المرأة وتدريبها في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وقد ساهم في تدريب أكثر من 1000 امرأة من 28 دولة منذ إطلاقه. مشروع SmartTruck: يهدف هذا المشروع المقدم من شركة الاتصالات السعودية (STC) بالتعاون مع هواوي، إلى سد الفجوة الرقمية لدى كبار السن من خلال تقديم برامج تدريبية للمهارات الرقمية.

مشاريعنا الوطنية تحقق الريادة العالمية..

المملكة تفوز بجوائز منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات #WSIS +20. للمزيد:https://t.co/fq5ftr9MA7 pic.twitter.com/7gDYr9xQUC — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) May 28, 2024

التطور الرقمي في السعودية:

يمثل فوز المملكة العربية السعودية بهذه الجوائز انعكاسًا لمستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتقنية، كما يعكس التزام المملكة بتمكين القدرات والكفاءات الوطنية ومواكبة أحدث التطورات العالمية في مختلف المجالات، بما يشمل: الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، وذلك بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.

يُعدّ فوز المملكة بجوائز منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS +20)، إنجازًا هامًا يُسطر فصلًا جديدًا في مسيرة تطورها الرقمي. وتؤكد هذه الجوائز التزام المملكة بتسخير تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة جميع المواطنين.

من جنيف تحصد المملكة جائزة دولية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات #WSIS لعام 2024#سدايا#السعودية_تتفوق_رقمياً pic.twitter.com/0BYi1TPYre — SDAIA (@SDAIA_SA) May 28, 2024