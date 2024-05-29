أكثر من 6 ملايين جهاز ذكي متصل بأليكسا في السعودية والإمارات

شهدت السعودية والإمارات ارتفاعًا هائلًا في استخدام أجهزة المنازل الذكية، مدفوعًا بنمو هائل في استخدام الأجهزة الذكية المتصلة بالمساعد الصوتي (أليكسا) Alexa من أمازون.

إذ زاد عدد أجهزة عملاء أمازون في السعودية والإمارات المتصلة بأليكسا بنسبة تبلغ أكثر من 90% خلال العام الماضي، ليصل إلى 6 ملايين جهاز.

ويعتمد عملاء أمازون على أليكسا للتحكم في الإضاءة وأجهزة التكييف وأجهزة التلفاز وكاميرات المراقبة، وهي أكثر الأجهزة الذكية شيوعًا في المنطقة. ففي عام 2023، طلب عملاء أليكسا في السعودية والإمارات التحكم في أجهزة المنزل الذكي نحو 130 مليون مرة.

وقد طلبوا الاستماع إلى المحتوى الصوتي مثل: القرآن الكريم والبودكاست والموسيقا أكثر من 100 مليون مرة، لتصل إلى أكثر من 70 مليون ساعة استماع.

الأجهزة الذكية تعزز نمط الحياة:

في عام 2023، استخدم عملاء أمازون في السعودية والإمارات أليكسا لتشغيل الأنوار وإطفائها أكثر من 24 مليون مرة، ولجؤوا إليها نحو 9 ملايين مرة للتحكم في أجهزة التكييف باستخدام صوتهم، وهي ثاني فئة أجهزة تُستخدم بكثرة في البلدين.

يمتلك العملاء من الشرق الأوسط عددًا من الأجهزة الذكية المتنوعة المرتبطة بـ Alexa، مما يدل على التبني المتزايد لإدارة المنازل الذكية عبر الأوامر الصوتية.

وقد شهد عدد عملاء المنازل الذكية زيادة سنوية بنسبة أكبر من 50% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، مع زيادة بنسبة أكبر من 90% في عدد الأجهزة المنزلية الذكية المتصلة بأليكسا.

كما عبّر العملاء عن حبهم لأليكسا أكثر من مليوني مرة في عام 2023، وتلقّت أكثر من 60 ألف طلب للزواج من المستخدمين في المنطقة خلال العام الماضي.

وتعليقًا على ذلك، قال رافد أمين فطاني، المدير العام الإقليمي لأليكسا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إقبالًا ملحوظًا على أحدث التقنيات. ويشرفنا أن نشهد ارتفاع معدل اعتماد عملائنا على أليكسا وأجهزة المنازل الذكية، وترحيبهم بتقنيات الذكاء المحيطي في حياتهم اليومية. إذ يجمع الذكاء المحيطي بين الذكاء الاصطناعي والأجهزة والخدمات لتوفير تجربة مميزة بفوائد لا تحصى. لذلك نستمر بالاستثمار في المواهب والموارد المحلية لتخصيص منتجاتنا لهذه الأسواق، مما يضمن أن تلبي أليكسا وأجهزتنا احتياجات العملاء الفريدة. ويسعدنا أن نكون في طليعة تَقدُّم الذكاء الاصطناعي في الإمارات والسعودية، وأن نستمر في رحلتنا المتمركزة حول رضى عملائنا في المنطقة”.

التكامل مع الأجهزة:

يتكامل مساعد أمازون الصوتي بسلاسة مع عدد كبير من أجهزة المنزل الذكية لتبسيط حياة العملاء وتحسينها. كما أضافت أمازون آخرًا مزية جديدة للعملاء في السعودية والإمارات لمشاهدة البث المباشر لأكثر من كاميرا متوافقة مع أليكسا مثل كاميرات (رينغ) Ring في الوقت ذاته (حتى 4 كاميرات).

ويمكن للعملاء أيضًا طلب إظهار جميع الكاميرات التي تنتمي إلى مجموعة معينة، باستخدام أمر مثل: “أليكسا، أظهري لي كاميرات غرفة المعيشة”.

أكثر أجهزة المنازل الذكية شيوعًا:

يستفيد عملاء أليكسا في السعودية والإمارات من مركز المنازل الذكية المتكامل في أجهزة Echo، مع دعم لمجموعة متنوعة من المعايير مثل: Zigbee وSidewalk وThread وBluetooth وMatter، مما يتيح التحكم السهل في الإضاءة والأقفال والحساسات الذكية المتوافقة.

ومن ناحية الانتشار، كانت أشهر العلامات التجارية للإضاءة في المنازل الذكية في الإمارات العربية المتحدة، هي: شاومي، و Smart Life، و Surplife.

وفي قطاع التلفاز، كانت أكثر العلامات التجارية استخدامًا مع أليكسا هي: سامسونج، و LG، و Broadlink IR Remote.

وفي كاميرات المراقبة، احتلت الصدارة العلامات التجارية التالية: Ring، و Eufy، و TP Link. وفي أجهزة التكييف، يلجأ العملاء في المنطقة إلى علامات مثل: Smart Life، و LG، و Honeywell.