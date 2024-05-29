أرشيف الإنترنت يعاني بسبب هجمات DDoS

يواجه أرشيف الإنترنت منذ عدة أيام هجمات رفض الخدمة الموزعة DDoS، إذ يرسل المهاجمون عشرات الآلاف من طلبات المعلومات المزيفة في الثانية.

وبدأت الهجمات يوم الاثنين، وفقًا للمنظمة غير الربحية التي يقع مقرها في كاليفورنيا والعديد من المستخدمين الذين قالوا إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى موقع الأرشيف الرقمي.

وتهدف المنظمة غير الربحية إلى إنشاء مكتبة رقمية تضم كل المعرفة. وكتب حساب إكس الخاص بالمنظمة غير الربحية: “نتعرض لهجمات رفض الخدمة الموزعة DDoS. لم تتأثر البيانات، مع أن معظم الخدمات غير متوفرة”.

وقالت المنظمة غير الربحية إنها على اتصال بالمهاجمين، مع أن دوافعهم غير واضحة حتى الآن. وأشارت إلى أنها أجرت بعض التغييرات على خدمتها، دون أن تنشر تفاصيل إضافية بخصوص هوية المهاجمين أو أي سبب محتمل للهجوم.

وبعد أن نشر أرشيف الإنترنت أن خدماته قد عادت للعمل بعد ظهر يوم الاثنين، ادعى العديد من مستخدمي إكس أن الموقع لا يزال لا يعمل لديهم.

وفي صباح يوم الثلاثاء، أكدت المنظمة غير الربحية أن هجمات رفض الخدمة الموزعة DDoS قد استؤنفت.

وأبلغ موقع أرشيف الإنترنت أيضًا عن مشكلات في حركة مرور الشبكة يوم الأحد.

وقال مؤسس أرشيف الإنترنت ورئيس مجلس الإدارة، بروستر كال، إن المشكلات التي حدثت يوم الأحد ربما كانت بسبب مجموعة جمع معلومات عدوانية أو هجوم رفض الخدمة الموزعة DDoS، مضيفًا أن الموقع يميل إلى مواجهة مشكلات تقنية إضافية في عطلات نهاية الأسبوع.

وتوجد مواقع أرشفة رقمية أخرى، والعديد منها له امتدادات نطاق موجودة خارج الولايات المتحدة.

وتأسس أرشيف الإنترنت في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في عام 1996. وقد دافع كال عن الوصول الشامل إلى جميع المعارف عبر الكتب والمواقع الإلكترونية وأنواع أخرى من الوسائط لعقود من الزمن.

وبالإضافة إلى الهجمات الإلكترونية، واجه أرشيف الإنترنت أيضًا عددًا من الدعاوى القضائية في السنوات الأخيرة.

ورفع ناشرو الكتب الكبار في الولايات المتحدة دعوى قضائية على المنظمة غير الربحية في عام 2020 بخصوص برنامج إعارة الكتب الرقمية التابع لموقع أرشيف الإنترنت، بدعوى انتهاك حقوق التأليف.

وفي العام الماضي، حكم أحد القضاة بأن البرنامج انتهك حقوق التأليف الخاصة بالناشرين. وواصلت المنظمة غير الربحية القول بأن الإقراض الرقمي الخاضع للرقابة يعد استخدامًا عادلًا.

ورفعت سوني ويونيفرسال ميوزيك دعوى قضائية على أرشيف الإنترنت في عام 2023 بخصوص أرشيفات الموسيقى بدعوى انتهاك حقوق التأليف.

وتقول المنظمة غير الربحية إن أرشيفها يحتوي مقدار 835 مليار صفحة ويب و 44 مليون كتاب ونص و 15 مليون تسجيل صوتي و 10.6 ملايين مقطع فيديو و 4.8 ملايين صورة ومليون برنامج.