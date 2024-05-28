ChatGPT يخطئ في الإجابة عن أسئلة البرمجة

أظهرت دراسة جديدة عدم فاعلية روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT في مساعدة المطورين في التعليمات البرمجية. وأفادت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة بيردو الأمريكية أن أكثر من نصف الإجابات التي يقدمها الروبوت عن الأسئلة المرتبطة بالبرمجة غير صحيحة.

وحلل الباحثون 517 سؤالًا من منصة المطورين Stack Overflow، وقارنوا إجابات ChatGPT بالإجابات البشرية. وأظهرت النتائج انتشار أخطاء روبوت ChatGPT على نطاق واسع، وبلغت نسبة الإجابات الخطأ نحو 52% من إجمالي الإجابات.

وتنوعت الأخطاء بين سوء فهم مفاهيم البرمجة وأخطاء في دقة المعلومات وأخطاء منطقية في الكود البرمجي والمصطلحات التقنية.

وبالإضافة إلى الأخطاء، انتقدت الدراسة أيضًا ميل ChatGPT إلى تقديم إجابات طويلة ومعقدة تتجاوز الحاجة الفعلية، مما يؤدي إلى إرباك المطورين وتشتيتهم.

ومع ذلك، أشار استطلاع صغير شمل 12 مبرمجًا إلى أن ثلثهم يفضلون إجابات ChatGPT الواضحة والمنظمة.

وتحمل نتائج الدراسة أهمية كبيرة، إذ يمكن أن تؤدي أخطاء البرمجة في النهاية إلى مشكلات أكبر لاحقًا، مما يؤثر في أقسام أو مؤسسات كاملة، ويمكن أن تتسبب هذه الأخطاء في تعطل النظام أو فشل التطبيقات، مما يستدعي تدخلات تصحيحية مكلفة ومرهقة للمبرمجين.

ويؤكد الباحثون في ملخص الدراسة “ضرورة الحذر والوعي عند استخدام إجابات ChatGPT في مهام البرمجة” نظرًا إلى شيوع الأخطاء في الإجابات التي يولدها.

ويُنصح بالاستعانة بأدوات أخرى مثل GitHub Copilot، التي أظهرت كفاءة أعلى في مساعدة المبرمجين، كما يمكن للمبرمجين التحقق من صحة الأكواد المقدمة من ChatGPT باستخدام مراجعات بشرية أو أدوات تحليل الأكواد البرمجية. ويمكن أن تسهم هذه الخطوات في تقليل نسبة الأخطاء وتحسين جودة العمل البرمجي.