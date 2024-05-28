5 أمور تنبغي مراعاتها قبل شراء خاتم ذكي

الخواتم الذكية هي أجهزة إلكترونية قابلة للارتداء مصممة خصوصًا للمساعدة في تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، وقد تكون مناسبة لفئات معينة من الأشخاص أكثر من الساعات الذكية.

تُنتج العديد من الشركات خواتم ذكية تختلف في الأسعار والمواصفات، وأبرزها: شركة Oura، ويتوسع سوق الخواتم الذكية باستمرار ومن المُتوقع أن تزيد التنافسية فيه إلى حد كبير في الأعوام القليلة القادمة؛ لأن بعض شركات التكنولوجيا العملاقة تخطط لدخول هذا السوق؛ إذ تستعد سامسونج لإطلاق خاتمها الذكي الأول Galaxy Ring في وقت لاحق من عام 2024، ويُشاع أن شركة آبل تعمل على تطوير خاتم ذكي.

ومع ازدياد التنوع في الخواتم الذكية سيزداد الإقبال عليها، وإذا كنت ممن يفكرون في البدء باستخدام خاتم ذكي، فهناك بعض الأمور التي تنبغي مراعاتها قبل الشراء، وسنذكر منها ما يلي:

1- تحديد سبب شراء خاتم ذكي:

الخواتم الذكية مُصممة خصوصًا لتتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية، مثل: تتبع النوم ومعدل ضربات القلب والأكسجين في الدم ودرجة حرارة الجسم وغير ذلك، وتركز بعض الخواتم في تتبع مؤشرات صحية محددة ولا يمكن استخدامها لتتبع مؤشرات أخرى، على سبيل المثال: بعض الخواتم مصممة خصوصًا لتتبع النوم مثل: خاتم Go2sleep، وبعضها مصمم خصوصًا لتتبع الدورة الشهرية والعوامل المرتبطة بها مثل: خاتم Evie Ring. لذلك من المهم تحديد سبب شراء الخاتم الذكي لتتمكن من اختيار الطراز المناسب لاحتياجاتك الخاصة.

2- الخواتم الذكية ليست متينة مثل الخواتم العادية:

تأتي الخواتم الذكية في هيكل مصنوع من مواد قوية ومتينة ولكنها غير مناسبة لبعض الأنشطة؛ إذ إن بعض هذه الخواتم لا يمكنك استخدامها في أثناء ممارسة الرياضات الخارجية أو السباحة.

ونظرًا إلى وجود مستشعرات داخل هذه الخواتم فمن المهم التحقق من أن الخاتم الذي ترغب في شرائه مقاوم للماء إذا كنت ترغب في ارتدائه في أثناء السباحة أو تحت المطر أو في أثناء الاستحمام.

من المهم أيضًا تجنب تعريض الخواتم الذكية لمواد كيميائية مثل: المنظفات القوية، وعندما تقوم بأعمال البناء أو غيرها من الأعمال اليدوية الشاقة، قد تضطر إلى إزالة الخاتم الذكي من يدك لتجنب خدشه أو كسره.

وإذا كنت مهتمًا برياضة رفع الأثقال وترغب في جهاز لتتبع اللياقة البدنية، فتجنب الخواتم الذكية واختر واحدة من الساعات الذكية؛ لأن الأوزان التي ترفعها بيدك من المحتمل أن تخدش الخاتم أو تكسره.

3- قد لا يناسبك الخاتم نفسه مدة طويلة:

قد تضطر إلى تغيير خاتمك الذكي بعد مدة معينة بسبب التغييرات في حجم الإصبع، على سبيل المثال: إذا اشتريت خاتمًا ذكيًا لمساعدتك في تتبع اللياقة البدنية؛ لأنك ترغب في خسارة وزنك، وبعد مرور مدة معينة خسرت الكثير من الوزن مما أدى إلى صِغر حجم إصبعك، فقد تحتاج إلى تغيير خاتمك الذكي؛ لأن حجم الخاتم الذكي يجب أن يكون ملائمًا تمامًا لحجم إصبعك حتى تتمكن المستشعرات من قياس المؤشرات الصحية بكفاءة ودقة.

فإذا كنت قلقًا من الحاجة إلى تغيير الخاتم بعد مدة معينة، ففكر في شراء ساعة ذكية أو جهاز لتتبع اللياقة البدنية يوضع على المعصم، فهذه الأجهزة بالإضافة إلى الساعات الذكية تأتي مع حزام يمكنك ضبط حجمه بسهولة بما يناسب حجم معصمك حتى لو تغيّر بمرور الوقت.

4- ستحتاج إلى الاشتراك للوصول إلى جميع المزايا التي يوفرها الخاتم الذكي:

توفر شركة Oura والعديد من الشركات الأخرى التي تنتج الخواتم الذكية اشتراكًا شهريًا لتتمكن من الوصول إلى جميع المزايا التي يوفرها الخاتم. وهذا يعني أن الخاتم الذي يُباع بسعر قدره 300 دولار قد يقترب سعره من 500 دولار أو أكثر بعد الاشتراك في الخطة المأجورة للوصول إلى جميع مزاياه، فإذا كان هذا الأمر غير مناسب لك، ابحث عن خاتم ذكي لا يتطلب استخدامه دفع رسوم شهرية.

5- تحتاج إلى استخدام هاتفك الذكي مع الخاتم:

عند استخدام خاتم ذكي، تحتاج إلى هاتفك لتثبيت التطبيق الخاص بالخاتم وتتبع البيانات التي جمعها الخاتم، ومع أن هذا الأمر ليس سلبيًا، فقد لا يكون مناسبًا للعديد من الأشخاص.

على سبيل المثال: بعض الأشخاص يبحثون عن جهاز لتتبع اللياقة البدنية يمكنهم استخدامه وحده لتتبع البيانات الخاصة بالتمرين دون الحاجة إلى الإمساك بالهاتف طوال مدة التمرين، وهذه الفئة تناسبها الساعات الذكية أكثر من الخواتم الذكية.

من ناحية أخرى، تساعد الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية التي تضم شاشات في تقليل الاعتماد على الهواتف الذكية؛ لأنها تُظهر الوقت والبيانات الصحية وتساعد في تتبع الإشعارات والمكالمات دون الحاجة إلى الإمساك بالهاتف وهذه المزايا لا توفرها الخواتم الذكية.