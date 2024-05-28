أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالشراكة مع منظمة التعاون الرقمي (دليل أدوات الاستدامة الرقمية) C.I.R.C.L.E.S، وذلك على هامش أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS +20)، سعيًا إلى تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة التي تعتمد بنسبة تبلغ 70% على التقنيات الرقمية، ولتمكين الجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات والتقنية حول العالم من بناء إطار عمل إستراتيجي للاستدامة الرقمية.

ويُعدّ هذا الدليل، هو أول دليل لتطوير إستراتيجية للاستدامة الرقمية عالميًا، وقد أطلقته الهيئة في مرحلة تجريبية سابقًا في ثلاث دول وهي: البحرين، وغانا، ونيجيريا، واليوم تطلقه عالميًا لتحقيق نجاحات كبرى قائمة على التعاون ومشاركة الخبرات.

ويهدف الدليل إلى تمكين الجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات والتقنية حول العالم من بناء إطار عمل إستراتيجي للاستدامة الرقمية.

#هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تطلق دليل أدوات الاستدامة الرقمية بالشراكة مع @dcorg على هامش أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات #WSIS +20 للمزيد: https://t.co/NPpQbxwRN6 pic.twitter.com/7MOCkqT3Ol — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) May 27, 2024

وأوضحت الهيئة أن الدليل يتضمن خمس خطوات مفصلة لبناء إطار إستراتيجي للاستدامة الرقمية، وتبدأ برفع الوعي، وفهم أفضل الممارسات، وصولًا إلى وضع الإستراتيجية والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، وتنتهي بالتنفيذ.

ويأتي إطلاق الدليل ضمن جهود المملكة العربية السعودية ومبادراتها النوعية في الاستثمار بالاقتصاد الأخضر، ومواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية، لمستقبل ومجتمع مستدام.

جانب من حديث م. راكان السليم، مدير إدارة الاستدامة الرقمية في #هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية حول إطلاق دليل أدوات الاستدامة الرقمية ضمن أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات #WSIS +20. Eng. Rakan Alsulaim, the Digital Sustainability Director at #CST, discusses the… pic.twitter.com/jAQPBxpCoV — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) May 28, 2024

ويمكنك الاطلاع على (دليل أدوات الاستدامة الرقمية) C.I.R.C.L.E.S من خلال هذا الرابط.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الرقمي قد أطلقت على هامش المنتدى مجلة (EconomiX)، وهي مجلة متخصصة في مجال الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي. وتهدف إلى تبادل المعرفة والأفكار بين مختلف أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، لتعزيز الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وقد ركز العدد الأول من المجلة في موضوع: “تسريع النمو الاقتصادي عبر الذكاء الاصطناعي“، وغطى مجموعة من الموضوعات التي تشمل الأخبار العالمية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، ومقالات تحليلية خاصة حول:

تطوير نماذج أعمال جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي.

الارتقاء بالمهارات الرقمية لتعزيز وظائف المستقبل.

تجارب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وإلى جانب المقالات التحليلية، تقدم المجلة مقابلات حصرية مع كبار المسؤولين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي. لذلك تُعدّ مجلة EconomiX منصة مفتوحة لتبادل الأفكار والخبرات بين مختلف المعنيين بالتحول الرقمي.