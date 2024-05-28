هواوي تكشف عن هاتف Enjoy 70s

أعلنت شركة هواوي رسميًا هاتفها الجديد Enjoy 70s، وهو يُعد الإصدار الرابع من سلسلة Enjoy 70 التي بدأت الشركة إطلاقها نهاية العام الماضي.

ويحتوي الهاتف على شاشة قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها +HD، أي 1600 × 720 بكسلًا، مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا. كما يحتوي على مستشعر للبصمات في الجانب وزر آخر مخصص للوصول إلى التطبيقات الأكثر استخدامًا، ويمكن تخصيصه لوظائف أخرى وفق تفضيلات المستخدم.

ويحمل الهاتف كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. وفي الجزء الخلفي، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل، ويأتي الهاتف بنظام التشغيل Harmony OS 4 من هواوي.

ويعمل هاتف Enjoy 70s بمعالج Kirin 710A مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 أو 256 جيجابايت، ولا يحتوي الهاتف على منفذ لبطاقة تخزين خارجية microSD.

ويأتي الهاتف ببطارية سعتها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 22.5 واطًا، كما يدعم الهاتف مزايا أخرى مثل دعم شبكات الجيل الرابع 4G VoLTE، وشبكات الواي فاي 802.11ac، والبلوتوث 5.0 وغيرها.

ويحمل الهاتف تصميمًا مشابهًا لهواتف هواوي Pura 70 الجديدة، وقد أطلقت الشركة الهاتف في الصين، ومن المقرر إطلاقه في أسواق أخرى لاحقًا.

وتطرح هواوي هاتف Enjoy 70s بسعر يبدأ من 165 دولارًا أمريكيًا للسعة الأساسية البالغ قدرها 128 جيجابايت، في حين يبلغ سعر الإصدار الآخر بالسعة التخزينية البالغ قدرها 256 جيجابايت 190 دولارًا أمريكيًا، علمًا بأن الهاتف يتوفر بثلاثة ألوان، هي الأبيض والأسود والأزرق.