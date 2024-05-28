نيو للفضاء تطلق شرارة ثورة جديدة في قطاع الفضاء السعودي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أمس تأسيس شركة جديدة تحمل اسم (مجموعة نيو للفضاء) Neo Space Group، المملوكة بالكامل للصندوق، لتكون أول شركة سعودية رائدة تركز بالكامل في صناعات الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية، مما يدعم طموحات الريادة في مجال الأقمار الصناعية التجارية محليًا ودوليًا.

إذ ستعمل الشركة على تحفيز خدمات الأقمار الصناعية والفضاء في المملكة العربية السعودية، وتطوير قدرات تسهم في تعزيز مكانة القطاع المحلي في هذا المجال المتنامي عالميًا.

ما أهداف نيو للفضاء؟

تهدف (مجموعة نيو للفضاء) إلى تطوير وتعزيز الأنشطة التجارية المرتبطة بالقطاع في السعودية من خلال توفير حلول مبتكرة لخدمات الأقمار الصناعية والفضاء محليًا ودوليًا، وستستثمر المجموعة في الأصول والقدرات المحلية والدولية وفرص الاستثمار الواعدة لتحفيز تطوير وتوطين الخبرات المتخصصة.

أربع وحدات أعمال رئيسية:

بحسب بيان للصندوق، ستركز المجموعة في تطوير أحدث التقنيات في صناعات الفضاء من خلال أربع وحدات أعمال رئيسية، وهي:

اتصالات الأقمار الصناعية: توفير خدمات اتصالات آمنة وموثوقة عبر الأقمار الصناعية.

توفير خدمات اتصالات آمنة وموثوقة عبر الأقمار الصناعية. رصد الأرض والاستشعار عن بُعد: جمع البيانات من الفضاء وتحليلها باستخدام أحدث التقنيات، لدعم مجالات متعددة مثل: الزراعة، وتخطيط المدن، وإدارة الكوارث.

جمع البيانات من الفضاء وتحليلها باستخدام أحدث التقنيات، لدعم مجالات متعددة مثل: الزراعة، وتخطيط المدن، وإدارة الكوارث. الملاحة عبر الأقمار الصناعية وإنترنت الأشياء: تطوير حلول ملاحة متقدمة وتطبيقات إنترنت الأشياء باستخدام الأقمار الصناعية.

تطوير حلول ملاحة متقدمة وتطبيقات إنترنت الأشياء باستخدام الأقمار الصناعية. صندوق رأس مال استثماري جريء: للاستثمار في مشاريع مبتكرة في مجال الأقمار الصناعية والفضاء.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال عمر الماضي، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: “يمثّل تأسيس (NSG) خطوة مهمة في تطوير القدرات المتنامية لقطاع خدمات الأقمار الصناعية والفضاء في المملكة، وطموحاتها بأن تكون مزودًا عالميًا رائدًا في مجال خدمات الأقمار الصناعية، كما يمثل إطلاق المجموعة خطوة نوعية لصندوق الاستثمارات العامة لكونها أول استثمار يركز بالكامل في صناعات الفضاء التي توفر فرصًا جديدة لاقتصاد المملكة وللقطاع الخاص المحلي، وستحفّز النمو الاقتصادي المحلي في العديد من القطاعات ذات الصلة وستدعم توطين العديد من الأنشطة الحيوية”.

يعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة عن تأسيس مجموعة نيو للفضاء @NeoSpaceGroup، #إحدى_شركات_صندوق_الاستثمارات_العامة، لتكون شركة وطنية رائدة في قطاع الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية. — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) May 27, 2024

خطوة نوعية نحو رؤية السعودية 2030:

يتماشى تطوير قطاع الفضاء مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة في المملكة، ويُعدّ تأسيس مجموعة نيو للفضاء خطوة نوعية في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تحقيق رؤية 2030، حيث سيساهم في:

تنويع الاقتصاد السعودي وتوفير فرص عمل جديدة.

زيادة الإيرادات غير النفطية.

دعم توطين العديد من الأنشطة الحيوية في مجال الفضاء.

تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد في مجال الفضاء على المستوى الدولي.

وتُعدّ هذه الخطوة امتدادًا لمسيرة استثمارات الصندوق المتنوّعة، التي تشمل مجالات حيوية مثل: المركبات الكهربائية، والرياضة، والألعاب الإلكترونية، والمشاريع السعودية الكبرى، مثل مشروع نيوم، المدينة المستقبلية الضخمة التي تُقام في شمال غرب المملكة بتكلفة تُقدّر بنحو 500 مليار دولار.

ويأتي تأسيس (نيو للفضاء) بعد عام واحد فقط من تحقيق إنجاز تاريخي في مجال الفضاء السعودي تمثّل في انطلاق الرائدين السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية، وتُعدّ ريانة هي أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة تصل محطة الفضاء الدولية.

ترحب وكالة الفضاء السعودية بتأسيس #مجموعة_نيو_للفضاء، التابعة لـ #صندوق_الاستثمارات_العامة

هذه الخطوة الاستراتيجية تُعزز مكانة المملكة على الساحة العالمية، وتفتح آفاقًا جديدة للابتكار في تقنيات الأقمار الصناعية، مما يسهم في نمو اقتصاد الفضاء محليا وعالميا

نتطلع قدمًا إلى فترة… https://t.co/wSleML4j4s — وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) May 27, 2024

وتؤكد هذه الخطوة التزام المملكة العربية السعودية بدعم مسيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي، وتعزيز مكانتها كمركز رائد في مجال الفضاء على الصعيد العالمي.