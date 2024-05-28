مقارنة بين جهازي iPad Air 2024 و Pixel Tablet

يأتي أحدث جهاز لوحي من سلسلة Air من آبل iPad Air 2024 مع ترقيات في التصميم، والمعالج، ويُعدّ من أبرز الأجهزة اللوحية المتوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، ويتنافس مع الأجهزة اللوحية الأخرى مثل: جهاز جوجل Pixel Tablet.

Pixel Tablet هو أول جهاز لوحي تطلقه شركة جوجل، ويأتي بمواصفات جيدة تجعله خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد ويتمتع بمواصفات قوية.

يختلف جهاز جوجل اللوحي عن iPad Air 2024 في معظم المواصفات والمزايا، وسنوضح فيما يلي أبرز الفروق بينهما:

1- يعملان بأنظمة تشغيل مختلفة:

إن الفرق الأبرز بين جهازي iPad Air 2024 و Pixel Tablet هو نظام التشغيل؛ إذ يعمل جهاز iPad Air 2024 بنظام iPadOS 17، وأما جهاز Pixel Tablet اللوحي فيعمل بنظام أندرويد 14.

يمكنك الاعتماد على نظام التشغيل لاختيار واحد من هذه الأجهزة، فإذا كنت من مُستخدمي أجهزة آبل سيكون جهاز آيباد آير الجديد مناسبًا لك، وأما إذا كنت من مُستخدمي أجهزة أندرويد فاختر جهاز جوجل Pixel اللوحي.

2- يعمل iPad Air 2024 بمعالج أقوى من المعالج الذي يعمل به جهاز Pixel Tablet:

يعمل جهازا iPad Air 2024 و Pixel Tablet بمعالجات مختلفة تمامًا؛ إذ يعمل iPad Air 2024 بمعالج M2 من آبل الذي يعمل به جهاز iPad Pro 2022 وبعض حواسيب ماك بوك.

يمتاز هذا المعالج بقوة الأداء وسرعة المعالجة، وهو أسرع بنسبة قدرها 50% من الطراز السابق M1، وأسرع بمعدل يبلغ 3x من معالج A14 Bionic الذي يعمل به جهاز iPad (الجيل العاشر) وهاتف iPhone 12.

وأما جهاز Google Pixel Tablet فيعمل بمعالج Tensor G2 من جوجل الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 5 نانومتر، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به هواتف Pixel 7 الذكية وهاتف Pixel Fold القابل للطي، وهو أقل كفاءة من معالج M2.

3- يحتوي جهاز Pixel Tablet على قاعدة شحن تحوله إلى مكبر صوت:

يأتي جهاز Pixel Tablet مع ملحق (Charging Speaker Dock) الذي يضم مكبر صوت ويتيح لك شحن الجهاز، وعند تثبيت جهاز Pixel اللوحي على هذا الملحق يصبح مثل: شاشة Nest Hub Max الذكية.

لا يأتي جهاز iPad Air 2024 مع أي ملحقات في الصندوق، ومع ذلك توفر له شركة آبل بعض الملحقات التي تُباع بنحو منفصل، مثل: لوحة المفاتيح (Magic Keyboard) الخاصة بشركة آبل التي تتميز بلوحة تتبع مدمجة ومفاتيح مضاءة من الخلف، بالإضافة إلى قلم Apple Pencil Pro لتدوين الملاحظات وإنشاء الرسومات الدقيقة بخط اليد.

4- يتوفر iPad Air 2024 بحجمين:

يتوفر جهاز جوجل اللوحي Pixel Tablet بمقاس واحد فقط يبلغ 10.95 بوصات، وأما جهاز iPad Air 2024 فيتوفر بحجمين، هما: 11 بوصة أو 13 بوصة.

5- يُباع جهاز Google Pixel اللوحي بسعر أرخص من سعر جهاز آيباد آير الجديد:

يُباع جهاز Pixel Tablet بسعر يبدأ من 399 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأبيض (Porcelain)، والوردي (Rose)، والأخضر الداكن (Hazel). وأما جهاز iPad Air 2024 فيُباع بسعر يبدأ من 599 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الرمادي، والأبيض، والبنفسجي والأزرق.

إليك المواصفات الكاملة لجهازي iPad Air 2024 و Google Pixel Tablet:

iPad Air 2024 Pixel Tablet المعالج معالج Apple M2. معالج جوجل (Tensor G2). الشاشة من نوع (Liquid Retina IPS LCD)، بمقاس قدره 11 بوصة أو 13 بوصة، من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 10.95 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 128، أو 256 جيجابايت. الكاميرا الخلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2. الألوان الرمادي، والأبيض، والبنفسجي والأزرق. الأبيض، والوردي، والأخضر الداكن. نظام التشغيل iPadOS 17 أندرويد 14. الوزن 617 جرامًا. 493 جرامًا. الأبعاد 280.6 × 214.9 × 6.1 مم. 258 × 169 × 8.1 مم. السعر يبدأ من 599 دولارًا . يبدأ من 399 دولارًا.