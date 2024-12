مزايا في هواتف آيفون تساعدك في أثناء السفر

تتضمن هواتف آيفون مجموعة واسعة من المزايا المدمجة التي تساعدك في أثناء السفر بعدّة طرق، فهي تتضمن مجموعة من مزايا الأمان والسلامة التي تساعدك في البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، وتُسهّل الاتصال بخدمات الطوارئ، بالإضافة إلى مزايا الترجمة لتسهيل التواصل مع الآخرين وغير ذلك الكثير.

وفيما يلي سنذكر أهم المزايا المدمجة في هواتف آيفون التي تساعدك في أثناء السفر:

1- إمكانية تخزين المستندات المهمة في تطبيق الملفات:

من الجيد الاحتفاظ بنسخ من التذاكر وإيصالات الحجز في هاتف آيفون لتتمكن من الوصول إليها بسهولة كلما احتجت إليها حتى لو لم يكن هاتفك متصلًا بالإنترنت.

يمكنك تنزيل هذه المستندات من الويب وستُخزن تلقائيًا في تطبيق الملفات المدمج في هاتف آيفون، وللوصول إليها افتح تطبيق الملفات، ثم انتقل إلى قسم On My iPhone، ثم اختر (التنزيلات) Downloads.

2- الماسح الضوئي المدمج لترجمة النصوص:

عند السفر إلى المدن التي لا تعرف لغتها، ولا تستطيع قراءة قوائم الطعام واللوحات في الشوارع، يمكنك الاستفادة من مزية الماسح الضوئي المدمجة في هواتف آيفون لترجمة كل ما تراه أمامك.

ولاستخدام هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الكاميرا ووجّه الكاميرا نحو النص وبمجرد أن تصبح الكلمات داخل الإطار الأصفر، انقر فوق زر مسح النص (Scan Text)، ثم انقر على الشاشة لتحديد النص. انقر فوق زر ترجمة (Translate) لترجمة الكلمات إلى اللغة التي تختارها.

3- وضع المحادثة في تطبيق الترجمة:

إذا لم تكن تعرف لغة السكان المحليين لمدينة ما تود السفر إليها، يمكنك الاستفادة من وضع المحادثة في تطبيق الترجمة (Translate) المدمج في هواتف آيفون لترجمة أي محادثات تجريها مع أي شخص في المدينة التي ستسافر إليها.

إليك كيفية استخدام وضع المحادثة:

انتقل إلى تطبيق الترجمة، ثم انتقل إلى تبويب (المحادثة) Conversation وحدد لغة كل شخص. اضغط على أيقونة الميكروفون في كل مرة يتحدث فيها أحدكم. سيعرف التطبيق اللغة المنطوقة تلقائيًا ويترجمها إلى اللغة الأخرى.

4- وضع الطاقة المنخفضة لحفظ طاقة البطارية أطول مدة ممكنة:

يساعد تفعيل وضع الطاقة المنخفضة في تحسين عمر بطارية هاتف آيفون؛ مما يسمح لك باستخدامه مدة أطول قبل الحاجة إلى شحنه مرة أخرى، وهذا الوضع مفيد في أثناء السفر لاحتمالية عدم توفر شاحن أو مقبس كهرباء بالقرب منك.

يقلل وضع الطاقة المنخفضة تلقائيًا سطوع شاشة آيفون والتأثيرات المرئية، ولتفعيله انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر البطارية وفعّل (وضع الطاقة المنخفضة) Low Power Mode.

5- مكالمات الطوارئ والمعرّف الطبي:

إن إعداد مكالمات الطوارئ (Emergency SOS) والمعرّف الطبي (Medical ID) في هاتف آيفون يُعدّ أمرًا ضروريًا قبل السفر، لتتمكن من الاتصال بخدمات الطوارئ بسهولة إذا تعرّضت لحادث طارئ، وإذا احتاج المُسعف إلى تعرّف معلوماتك الطبية، فيمكنه الوصول إليها في هاتفك عبر مزية المعرّف الطبي.

لإعداد مكالمات الطوارئ SOS، انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر خدمات الطوارئ (Emergency SOS) وفعّل خيار (إجراء مكالمة بعد الضغط مطولًا على زر التشغيل وواحد من أزرار التحكم في مستوى الصوت) Call with Hold and Release وفعّل أيضًا خيار (إجراء مكالمة بعد الضغط ثلاث مرات على زر التشغيل الجانبي) Call with 3 Button Presses.

بعد تفعيل مكالمات الطوارئ، يمكنك التوجه إلى تطبيق Health لإعداد المعرّف الطبي باتباع الخطوات الموضحة في مقال: “كيفية إعداد المعرّف الطبي في هاتف آيفون وساعة آبل“.