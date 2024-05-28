مبيعات آيفون في الصين ترتفع من جديد

ارتفعت شحنات آيفون من آبل في الصين بمقدار 52 في المئة في شهر أبريل مقارنةً بالعام الماضي، لتستمر بالانتعاش الذي شهدته في شهر مارس، وفقًا لبيانات من شركة أبحاث تابعة للحكومة الصينية.

وتأتي هذه القفزة في أعقاب الأداء الضعيف لعملاقة التكنولوجيا الأمريكية في السوق الكبرى عالميًا للهواتف الذكية في وقت سابق من هذا العام وسط منافسة شديدة في فئة الهواتف الذكية المتطورة من المنافسين المحليين، مثل هواوي.

وأظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات CAICT أن شحنات الهواتف ذات العلامات التجارية الأجنبية في الصين زادت بمقدار 52 في المئة في شهر أبريل إلى 3.495 ملايين وحدة من 2.301 مليون في العام السابق.

ولم تذكر البيانات صراحة آبل، مع أنها الشركة الأجنبية المهيمنة في سوق الهواتف الذكية في الصين.

ويشير هذا إلى أن الزيادة في الشحنات ذات العلامات التجارية الأجنبية قد تعزى إلى أداء آبل.

وارتفعت شحنات آبل في الصين بمقدار 12 في المئة في شهر مارس، مما يعد تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالشهرين الأولين من عام 2024، عندما شهدت الشركة انخفاضًا بمقدار 37 في المئة في المبيعات.

وقد تشهد المبيعات زيادة أخرى في شهر مايو، إذ أطلقت آبل حملة حسم قوية هذا الشهر عبر موقع Tmall الرسمي في الصين، إذ تقدم حسومات تصل إلى 320 دولارًا على نماذج آيفون مختارة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، نمو مبيعات آيفون في بعض الأسواق، ويشمل ذلك الصين، بعد أن أعلنت الشركة انخفاضًا بمقدار 8.1 في المئة في إيرادات الربع الثاني من منطقة الصين الكبرى.

ويأتي تخفيض الأسعار بعد أن قدمت هواوي في الشهر الماضي سلسلتها الجديدة من الهواتف الذكية المتطورة Pura 70 بعد إطلاق Mate 60 في شهر أغسطس الماضي.

وتفوقت هواوي على آبل في الربع الأول فيما يتعلق بمبيعات الهواتف الذكية في الصين وتعمل على تكثيف إستراتيجيتها للبيع بالتجزئة من خلال فتح متاجر رئيسية إضافية وزيادة أعداد موزعي التجزئة.

وأظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الصين ارتفع بمقدار 25.5 في المئة إلى 22.7 مليون وحدة في شهر أبريل.