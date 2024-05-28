مايكروسوفت تدمج Copilot في تطبيق Launcher

تتبنى مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي بصفته جزءًا أساسيًا من أنظمة التشغيل الحديثة وأطلقت برنامج حواسيب +Copilot لأجهزة ويندوز، مثل Surface Laptop الجديد.

وفيما يتعلق بالهواتف الذكية، فقد وجدت الشركة طريقة لجلب Copilot إلى الشاشة الرئيسية لنظام أندرويد من خلال الإصدار القادم من تطبيق Launcher.

وأصدرت مايكروسوفت التطبيق في المرحلة التجريبية، ويجب عليك الانضمام إلى البرنامج التجريبي في حال كنت تريد تجربته الآن، أو يمكنك الانتظار حتى اكتمال الاختبار والانتقال إلى الإصدار الثابت.

ويمكنك بدء محادثة مع الذكاء الاصطناعي باستخدام زر Bing/Copilot في أداة البحث.

ويدمج الإصدار التجريبي الأخير أيضًا Copilot في الخلاصة (وهي جزء الشاشة الرئيسية الموجود في أقصى الجهة اليسرى) في مكان وجود علامتي التبويب Glance و News حاليًا.

وأوضحت مايكروسوفت أنك تستطيع بسرعة الوصول إلى Copilot، وهو جاهز لمساعدتك في الإجابات وتوليد المحتوى.

ويمكنك توليد الصور والنصوص مباشرةً من خلاصة هاتفك المحمول باستخدام كلمات بسيطة، في حين يمكن لمستخدمي Copilot Pro الاستمتاع بتفاعل سريع الاستجابة.

وعند استخدام Copilot، يمكنك كتابة أسئلتك أو يمكنك استخدام الإدخال الصوتي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك فتح صورة من معرض الصور وطرح الأسئلة بخصوصها.

ويعد Copilot حاليًا محدودًا للغاية في ما يمكنه فعله، إذ لا يستطيع ضبط المنبه أو إيقاف تشغيل الشبكة اللاسلكية ضمن الهاتف.

ومن المفترض أن يكتسب مساعد الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت وظائف إضافية في المستقبل من خلال المكونات الإضافية.

ويوجد في الوقت الحالي 3 مكونات إضافية متاحة، وهي البحث و Instacart للسؤال عن الوصفات وخطط الوجبات و Kayak للبحث عن رحلات الطيران والإقامات وتأجير السيارات.

وفي حال أصبح Copilot شائعًا عبر نظام أندرويد، فقد تتجه شركات إضافية إلى بناء مكونات إضافية له.

وفي حال كنت تريد تجربة Launcher الجديد مع Copilot، فإن بإمكانك تنزيله من متجر جوجل بلاي، إلى جانب التسجيل في البرنامج التجريبي.

ولم يحصل Launcher في الوقت الحالي على بعض مزايا Copilot Pro التي يتضمنها التطبيق المستقل، مثل Vacation Planner و Cooking Assistant و Fitness Trainer و Notebook.