مايكروسوفت تحسن دقة التنبؤ بالطقس بالذكاء الاصطناعي

أعلنت مايكروسوفت تحسينات كبيرة في نماذج التنبؤ بالطقس التابعة لها، ومنها التنبؤ بوقت تشكّل الغيوم وهطول الأمطار، وذلك بفضل نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تطورها.

وقبل بضعة أسابيع فقط، أعلنت مايكروسوفت أن فريق Start المتخصص في الطقس داخل الشركة قد طور نماذج تنبؤ معتمدة على الذكاء الاصطناعي تحسّن دقة التنبؤ بالطقس خلال مدة تمتد إلى 30 يومًا.

ويتناول إعلان الشركة الجديد تحسينات أخرى في نماذج التنبؤ بالغيوم وهطول الأمطار.

وفي منشور لها في مدونتها الرسمية، صرحت مايكروسوفت بأن فريق Start أطلق تحسينات على نموذج “التنبؤ الفوري بهطول الأمطار” في كافة أنحاء العالم في أواخر عام 2021.

وأضافت الشركة أن هذا النموذج استخدم بيانات من محطات الرادار المحلية وأدمجها مع بيانات الأقمار الصناعية، وقد كان ذلك ضروريًا؛ لأن العديد من أجزاء العالم لا تمتلك أجهزة رادار للطقس، وفقًا لما ذكرته مايكروسوفت.

وذكرت الشركة أن فريق Start شعر أن نموذج التنبؤ بهطول الأمطار لا يزال يعاني بعض العيوب، بسبب عدم توفر بيانات الطقس كاملةً عبر الأقمار الصناعية.

وأفادت مايكروسوفت بأن حجم النموذج الجديد يعادل أربعة أضعاف حجم النموذج القديم، ويتنبأ بالطقس بعاملين مشتركين معتمدين على الأقمار الصناعية وانعكاسات الرادار المحاكية، مما يمكّن النموذج من ملء الفجوات في البيانات بنحو أفضل.

ومن المتوقع أن تُحدث التحسينات الجديدة في نماذج التنبؤ بالطقس فرقًا كبيرًا للمستخدمين حول العالم، إذ ستساعد هذه التطورات في تقديم تنبؤات أكثر دقة، مما يعزز قدرة الأفراد والشركات على التخطيط واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على توقعات الطقس الدقيقة.