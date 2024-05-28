مايكروسوفت تجلب Copilot إلى تيليجرام

تسعى مايكروسوفت إلى زيادة استخدام Copilot من خلال جلبه إلى تطبيقات المراسلة، مثل واتساب أو ماسنجر أو تيليجرام.

وطرحت الشركة روبوت Copilot داخل تطبيق تيليجرام. ويتطلب هذا الروبوت رقم هاتفك، ويعمل خارج الاتحاد الأوروبي فقط، مع أنه يجلب Copilot إلى تيليجرام مجانًا.

ويعد روبوت Copilot لتطبيق تيليجرام جزءًا من مشروع مايكروسوفت الجديد المسمى Copilot For Social الهادف إلى جلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى التطبيقات الاجتماعية، مثل واتساب وتيليجرام.

ومن غير المعروف إذا كان روبوت Copilot لتطبيق واتساب قيد التطوير، فقد أطلقت مايكروسوفت روبوت Copilot الرسمي لتطبيق تيليجرام، ويمكنك العثور عليه من خلال البحث عن CopilotOfficialBot@.

ولا يزال الروبوت في المرحلة التجريبية، مع أنه حصل على شارة التحقق من تيليجرام.

ويعمل روبوت Copilot لتطبيق تيليجرام في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآسيا. ويمكن استخدامه عبر أجهزة الحواسيب والهواتف المحمولة والويب.

ويتطلب روبوت Copilot لتطبيق تيليجرام إدخال رقم هاتفك، وتدعي مايكروسوفت أن الشركة تحتاج إلى رقم الهاتف لأسباب أمنية ولن تخزنه لأي شيء آخر.

وتقول مايكروسوفت في رسالة تنبثق في تيليجرام عندما يشغل المستخدمون الروبوت: “لضمان تجربة آمنة، نريد التحقق لمرة واحدة من رقم هاتفك المحمول المرتبط بحساب تيليجرام. نحن لا نخزن رقمك”.

وتجبر مايكروسوفت المستخدمين على توفير أرقام هواتفهم للتحقق من موقع الحساب. وعندما تكتشف مايكروسوفت رمز بلد الاتحاد الأوروبي، فإنها تمنع استخدام الروبوت.

ولا يحظى روبوت Copilot لتطبيق تيليجرام بالقدرات نفسها لنسخة الويب أو نسخة ويندوز، وهو يعمل مع معظم المهام، مع أنه لا يمكنك توليد صور باستخدام الروبوت، كما لا يبدو أنه يستخدم ChatGPT-4o.

ويعتمد الروبوت على نماذج ChatGPT-4 ونماذج مايكروسوفت الداخلية، ولا يمكن التبديل بين الأوضاع الثلاثة، وهي الإبداعي والمتوازن والدقيق.

ووفقًا لشركة مايكروسوفت، يمكنك سؤال الروبوت عن أي شيء، مع أنه ليس متعدد الوسائط، إذ يقبل الطلبات النصية فقط.

ويعمل الروبوت بصفته محادثة فردية بينك وبينه. ويمكنك طرح الأسئلة أو إرسال متابعات مع الرد على الروبوت.

ويمكنك استخدامه للبحث عن بعض الحقائق والتخطيط لرحلة ووضع خطط للياقة البدنية وتعرف الأفلام أو الألعاب والترفيه.

وحددت مايكروسوفت عدد مرات استخدام Copilot داخل تيليجرام بمقدار 30 مرة فقط في اليوم.