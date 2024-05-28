مايكروسوفت تتيح نسخ النصوص من الصور في هواتف أندرويد

أعلنت مايكروسوفت إضافة ميزة جديدة إلى تطبيق “Phone Link” تتيح للمستخدمين نسخ النصوص من الصور المتزامنة مع هواتف أندرويد.

وتتيح الشركة تلك الميزة حاليًا في الإصدارات التجريبية من التطبيق، ومن المتوقع طرحها للجميع خلال وقت قريب.

ويتيح تطبيق “Phone Link” لمستخدمي هواتف أندرويد مزامنة المكالمات والرسائل والإشعارات والصور، بالإضافة إلى إمكانية عرض شاشة الهاتف كاملةً على أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز.

ويعمل التطبيق أيضًا بطريقة محدودة مع هواتف آيفون، إذ يمكن فقط مزامنة الإشعارات والرسائل والمكالمات عبر البلوتوث.

وبحسب لقطات الشاشة المنشورة من التطبيق، فسيكون بإمكان التطبيق تعرّف النصوص داخل الصور واستخراجها.

وكانت مايكروسوفت قد أضافت ميزة تعرّف النصوص واستخراجها إلى أداة القص Snipping Tool في ويندوز، من أجل تسهيل نسخ النصوص من لقطات الشاشة مباشرةً.

ومع أن تقنية تعرّف النصوص ضوئيًا (OCR) في تطبيق “Phone Link” جيدة مع الاختبارات الأولية، لكنها لم تصل إلى مستوى الدقة الذي توفره حلول أخرى مثل تلك المقدمة من سامسونج وآبل.

ويمكن للمستخدمين الذين يحتاجون إلى دقة أعلى في استخراج النصوص استخدام تقنيات تعرّف النصوص في أجهزتهم المحمولة، ثم نسخها ولصقها في الحاسوب لتحقيق أفضل النتائج.

وتخطط مايكروسوفت لمواصلة تحسين تطبيق “Phone Link” بإضافة مزايا جديدة وزيادة توافقه مع مختلف الأجهزة، وتهدف تلك التحسينات إلى تعزيز الإنتاجية والتكامل بين الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، مما يسهّل على المستخدمين إدارة محتواهم عبر الأجهزة المختلفة دون أي تعقيدات.