ساعة آبل Watch Ultra 3 القادمة.. إليك المواصفات والمزايا المُتوقعة

يصادف عام 2024 الذكرى العاشرة لإطلاق أول ساعة ذكية من شركة آبل، فقد كشفت الشركة عن أول ساعة ذكية لها في سبتمبر 2014 وطرحتها للبيع في أبريل 2015. ووفقًا لمارك جورمان من بلومبرغ، قد تطلق آبل طراز Watch X في هذا العام احتفالًا بهذه المناسبة. ولكن ماذا عن طراز Apple Watch Ultra 3؟

إليك المواصفات والمزايا المُتوقعة للجيل القادم من ساعة آبل الذكية الرائدة Apple Watch Ultra 3:

التصميم:

بالنظر إلى أن آبل قد تمسكت بالتصميم نفسه خلال السنوات العشر الأولى من تصنيع الساعات الذكية، فمن غير المُتوقع أن تُحدث تغييرات جذرية في تصميم Watch Ultra 3.

ووفقًا لشركة TrendForce، سيكون الطراز التالي أكبر من طراز Apple Watch Ultra 2 وسيضم شاشة أكبر من شاشة الجيل الثاني التي يبلغ مقاسها 1.93 بوصة. ويزعم التقرير الصادر عن الشركة في ديسمبر 2023 أن شاشة Apple Watch Ultra 3 ستكون أكبر بنسبة قدرها 10%، وقد تأتي بمقاس قدره 2.12 بوصة.

المواصفات:

لا توجد أي تسريبات حول وجود مزايا جديدة كُليًا في ساعة Watch Ultra 3 القادمة، وقد توقع المحلل Ming-Chi Kuo عدم وجود ترقيات كُبرى في الطراز القادم من ساعة آبل ألترا.

قد يكون جزء من هذا مرتبطًا بالخلافات القانونية المستمرة بين شركتي آبل و Masimo حول تقنية قياس نسبة الأكسجين في الدم. وإذا لم تجد آبل حلًا بديلًا أو تتوصل إلى اتفاق مع Masimo، فإن بعض المزايا التي يُشاع أنها ستضاف إلى ساعات آبل وهي: تقنية الكشف عن انقطاع النفس في أثناء النوم (sleep apnea detection)، ومزية قياس ضغط الدم (blood pressure monitoring) لن تُضاف إلى أي من ساعات آبل التي ستُطلق في هذا العام، وهذا يعني عدم وجود ترقيات كُبرى في المزايا المدمجة في طراز ألترا.

ومع ذلك، هناك ترقية كبيرة ستحصل عليها ساعة آبل ألترا القادمة، ففي العام الماضي، توقعت TrendForce أن Apple Watch Ultra ستضم شاشة تضم تقنية microLED، ويمكن أن تكون أكثر إشراقًا وأرق من شاشة OLED، وهذه تُعدّ ترقية كبيرة جدًا في مواصفات الشاشة.

السعر:

من المُتوقع أن تطلق آبل الجيل الثالث من ساعة Watch Ultra بسعر قريب من سعر الجيل الثاني الذي يبلغ 799 دولارًا، ومن غير المُتوقع أن ترفع آبل هذا السعر كثيرًا ما لم تكن هناك بعض الترقيات الكبيرة غير المعروفة حتى الآن.