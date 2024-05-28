جوجل تجلب مزايا الذكاء الاصطناعي إلى كروم بوك

أعلنت جوجل مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمجموعة أجهزة كروم بوك بلس Chromebook Plus، مثل مساعد الكتابة ومولد الخلفيات وسهولة الوصول إلى روبوت الدردشة Gemini.

وتعد أجهزة الحواسيب المحمولة كروم بوك بلس بمنزلة أجهزة تركز على الإنتاجية مع الحد الأدنى من متطلبات المواصفات.

وكشفت جوجل أيضًا عن نماذج كروم بوك بلس الجديدة من إتش بي وأيسر وأسوس.

وتضيف جوجل الآن أيقونة Gemini إلى رف التطبيقات في أجهزة كروم بوك لسهولة الوصول إليه.

ويحصل المستخدمون الذين يشترون جهاز كروم بوك بلس جديد على خطة Google One AI Premium لمدة 12 شهرًا.

وتسمح لهم هذه الخطة بالوصول إلى Gemini Advanced ومساحة تخزين قدرها 2 تيرابايت و Gemini في المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية وجيميل.

وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت جوجل أداة للكتابة داخل متصفح كروم لمساعدة الأشخاص في كتابة النص أو إعادة تنسيقه في أي مكان.

وتضيف الشركة الآن هذه القدرة على إعادة كتابة النص على مستوى النظام عبر أجهزة كروم بوك بلس.

ويمكن للمستخدمين تحديد النص في ملفات PDF أو مواقع الويب أو تطبيقات الويب لمساعدتهم في إعادة تشكيل طريقة الكتابة وطول النص.

وتضيف جوجل أيضًا أداة إلى أجهزة كروم بوك بلس للأشخاص من أجل توليد خلفيات للشاشة وخلفيات مؤتمرات الفيديو من خلال المطالبات الموجهة.

وفي العام الماضي، أضافت جوجل أيضًا أداة خلفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أندرويد 14.

وتحصل أجهزة كروم بوك بلس أيضًا على محرر سحري مدعوم بالذكاء الاصطناعي في صور جوجل Google Photos.

وتتيح لك هذه الميزة إزاحة الكائنات المحددة أو تغيير حجمها، ويتولى الذكاء الاصطناعي مهمة تجديد الخلفية بناءً على التغييرات.

ويحصل عملاء كروم بوك الجدد ومستخدمو كروم بوك الحاليون أيضًا على مزايا جديدة، إذ تسهل جوجل عليك إعداد جهاز كروم بوك جديد.

ويمكنك الآن مسح رمز الاستجابة السريعة QR ضوئيًا من هاتف أندرويد أثناء الإعداد، ويتبادل هاتفك التفاصيل الأساسية، مثل بيانات الشبكة اللاسلكية ومعلومات حساب جوجل.

وتحصل أجهزة كروم بوك أيضًا على تكامل مفيد للمهام في عرض التقويم. يمكنك النقر على عرض التقويم من الجزء السفلي الأيمين وإلقاء نظرة على جميع عناصر المهام من جميع تطبيقات Workspace.

وتضيف الشركة أيضًا دعمًا لحفظ تسجيلات الشاشة بتنسيق GIF ولوحة تحكم جديدة للعبة مع القدرة على تعيين عناصر التحكم المحمولة عبر المفاتيح.

وتشوق جوجل لبعض المزايا القادمة التي تتوفر قريبًا عبر أجهزة كروم بوك.

وفي العام الماضي، قدمت الشركة فأرة ألعاب يمكن الوصول إليه من خلال Project Gameface، الذي يسمح للاعبين بالتحكم في الجهاز من خلال حركة الوجه والرأس.

وتعمل جوجل الآن على إدماج هذه الميزة في ChromeOS للسماح للمستخدمين بالتنقل في الواجهة من خلال الإيماءات.

وتحصل أجهزة كروم بوك أيضًا على ملخصات قراءة لمواقع الويب والمستندات مدعومة من Gemini. وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بطرح أسئلة بخصوص المستندات أو المقالات أيضًا.

وتضيف جوجل ميزة جديدة للاستمرارية للسماح لك باستئناف المهام، مثل قراءة مقالة تركتها عبر كروم من خلال هاتفك.

وتعمل الشركة أيضًا على ميزة متعلقة بالتركيز. ويتيح لك النظام اختيار مهمة وإطارًا زمنيًا لإكمالها. ويشغل النظام خلال هذا الوقت وضع “عدم الإزعاج” لحظر جميع الإشعارات.