تحسن أداء الألعاب الإلكترونية في السعودية بنسبة تبلغ 40% خلال الربع الأول من 2024

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير الربع الأول من عام 2024 لمبادرة (GameMode)، الذي يقارن جودة أداء مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية لأشهر الألعاب الإلكترونية، والذي كشف عن تحسن أداء الألعاب الإلكترونية بنسبة وصلت إلى 40% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

سرعات التحميل عبر منصات الألعاب في المملكة:

بيّن التقرير ارتفاع معدلات أداء سرعات تحميل الألعاب الإلكترونية لأشهر منصات الألعاب في المملكة لتصل إلى أكثر من 99% بالمقارنة بالسرعات المعلنة لباقات الإنترنت الثابت.

فقد وصلت نسبة سرعة التحميل للألعاب الإلكترونية عبر منصة (STEAM) إلى 100% لجميع مقدمي الخدمات، وتقاسم مقدمي الخدمات (موبايلي) و(سلام) صدارة منصة (بلاي ستيشن) PlayStation بنسبة بلغت 100%، في حين تصدرت (موبايلي) منصة XBOX بنسبة بلغت 100%.

بنسبة تحسن أداء للألعاب الإلكترونية بلغت 40% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق.#هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تصدر تقرير #GameMode للربع الأول من 2024م. — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) May 24, 2024

منصات الأﻟﻌﺎب الرئيسية ﻓﻲ السعودية:

أفضل معدل زمن استجابة:

أوضح التقرير تصدر شركتي (STC) و(موبايلي) قائمة مقدمي الخدمات لأفضل معدل زمن استجابة في 6 ألعاب وهي: League of Legends، و PUBG MOBILE، و Battlefield، و Halo Infinite، و Rainbow Six Siege، و Apex Legends.

فيما تقاسمت شركات (STC)، وموبايلي، وسلام صدارة القائمة في 5 ألعاب وهي: Rocket League، وCall of Duty و EA Sports FC و Valorant و Fortnite، وتصدرت شركة (STC) القائمة في 3 ألعاب، وهي: Counter Strike، و Dota2، و PUBG.

إرشادات للتأكد من ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ:

قدّم التقرير أيضًا مجموعة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية وطرق التأكد من سلامة الشبكة المنزلية وكفاءة أجهزة الشبكة المستخدمة، وأبرزها:

احرص على استخدام كابل الشبكة (Ethernet Cable) بمعايير عالية لا تقل عن (CAT6) للربط بمودم الألياف الضوئية، أو استخدم شبكات لاسلكية بتقنيات متقدمة مثل: Wi-Fi 6، أو Wi-Fi 6e، أو Wi-Fi 7.

احرص على تحديث أجهزة الشبكة المنزلية بصورة دورية.

اختر جهاز مودم يدعم تحسين أداء الألعاب الإلكترونية، الذي تتوفر فيه خاصية التحكم الذكي لحركة البيانات مثل: Smart Queue Management، أو Qos Prioritization.

آﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدرة Game Mode:

تضمّن التقرير أيضًا سبل إسهام المستخدمين في مبادرة (GameMode)، وتحقيق أهدافها عبر التسجيل للحصول على جهاز (مقياس الإنترنت الثابت)، الذي يُمكّن المستخدم من معرفة أداء خدمة الإنترنت المقدمة له بما يشمل: أداء أشهر التطبيقات والألعاب الإلكترونية، حيث يواكب التقرير أحدث الألعاب في مجتمع اللاعبين، ويضيف مؤشرات الأداء الخاصة بها في نسخته الدورية التي تصدر بشكل ربع سنوي.

وتأتي مبادرة “GameMode” في إطار العمل على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

يمكنك الاطلاع على التقرير كاملًا من خلال هذا الرابط.