السعودية تناقش دور التقنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منتدى “WSIS +20”

عقدت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ممثلة للمملكة العربية السعودية، ورشة عمل بعنوان: “تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وذلك على هامش أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS +20)، المقام في مدينة جنيف، في سويسرا.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي الجهات والمنظمات الدولية المشاركة في المنتدى، كما أُقيمت بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المملكة، التي تمثلت في: وزارة الداخلية، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وقد أبرزت الورشة جهود المملكة الريادية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرقمية، من خلال ابتكار التقنيات الرقمية الحديثة وتطويرها. وناقش المشاركون أفضل السبل للاستفادة من هذه التقنيات لتسريع التقدم نحو تحقيق الأهداف المرجوة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

بحضور من مختلف ممثلي دول العالم من قادة وخبراء..

المملكة ممثلة بـ #هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية تعقد ورشة عمل عن "تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات #WSIS +20. للمزيد:https://t.co/Tyzu4wZ8kZ pic.twitter.com/xTJlLNsH2w — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) May 27, 2024

وأكدت الورشة التزام المملكة العربية السعودية بدعم جهود التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والدولية، وتسخير التقنيات الرقمية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات والابتكارات في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي مشاركة المملكة في هذه الورشة المهمة كدليل على ريادتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرقمية عبر جهود الجهات الحكومية في ابتكار التقنيات الرقمية وتطويرها، والتزامها الراسخ بمسؤولياتها الدولية في تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقد ترأس معالي الدكتور محمد بن سعود التميمي، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وفد المملكة العربية السعودية في افتتاح أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS +20)، وأكد خلال كلمته حرص المملكة الدائم على تعزيز التعاون الدولي وبناء جسور التواصل الممكّنة لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال جهودها المشتركة لتحقيق مستقبل رقمي مستدام للجميع.

وأوضح أن المملكة أولت قضايا الاستدامة أهمية قصوى، ممّا انعكس على تحقيقها 96% من مستهدفات برنامج الاتحاد الدولي للاتصالات (Connect 2030) خلال عام 2022. وقد جاءت هذه الإنجازات نتيجة مبادرات المملكة العربية السعودية الداعمة للابتكار وتمكين قطاع الاتصالات والتقنية، وتعزيز الشمولية لسد الفجوة الرقمية، وتفعيل التعاون بين مختلف الجهات المعنية.