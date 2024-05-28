السعودية تؤكد حرصها على تعزيز التعاون لتحقيق مستقبل رقمي مستدام خلال منتدى “WSIS +20”

ترأس معالي الدكتور محمد بن سعود التميمي، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وفد المملكة العربية السعودية في افتتاح أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS +20)، المنعقد في مدينة جنيف في سويسرا، بحضور دورين بوغدان-مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور التميمي في كلمته حرص المملكة العربية السعودية الدائم على تعزيز التعاون الدولي وبناء جسور التواصل الممكّنة لتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال جهودها المشتركة لتحقيق مستقبل رقمي مستدام للجميع.

وأوضح أن المملكة أولت قضايا الاستدامة اهتمامًا كبيرًا، ممّا انعكس على تحقيقها 96% من مستهدفات برنامج الاتحاد الدولي للاتصالات (Connect 2030) خلال عام 2022.

وقد جاءت هذه الإنجازات نتيجة مبادرات المملكة العربية السعودية الداعمة للابتكار وتمكين قطاع الاتصالات والتقنية، وتعزيز الشمولية لسد الفجوة الرقمية، وتفعيل التعاون بين مختلف الجهات المعنية.

معالي محافظ #هيئة_الاتصالات_والفضاء_والتقنية @msTamimi يترأس وفد المملكة المشارك في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات #WSIS +20، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عبد المحسن بن ماجد بن خثيلة. pic.twitter.com/E967ZOvXmi — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) May 27, 2024

واختتم الدكتور التميمي حديثه بالإشارة إلى أن المملكة تطمح إلى فتح آفاق المستقبل عبر تقنيات الفضاء الجديدة لتحقيق النمو والاستدامة للبشرية، حيث عقدت أول مؤتمر للحطام الفضائي بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)؛ سعيًا إلى تعزيز الوعي العالمي حول تحديات الحطام الفضائي، ورغبة في تأسيس منصة للحوار العالمي للتصدي لهذا التحدي الكبير.

وقد شهد المؤتمر مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، و 260 خبيرًا ومتحدثًا، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين وقادة قطاع الفضاء في العالم.

وسعت المملكة من خلال هذا المؤتمر إلى تقديم خارطة طريق شاملة لمواجهة التحديات الناجمة عن الحطام الفضائي، من خلال العمل على بحث التشريعات والسياسات لمواجهة هذا التحدي، وتنشيط المؤتمر لعمليتي البحث والابتكار، وتطوير آليات حوكمة عالمية فعّالة للتخفيف من آثار الحطام الفضائي.

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS +20)، هو منتدى سنوي يُنظمه الاتحاد الدولي للاتصالات لمناقشة التقدم المُحرز في تنفيذ مشاريعه ومخرجاته، وتعزيز التعاون الدولي.

ويحتفل المنتدى هذا العام بجهود المجتمع الدولي على مدار 20 عامًا في تسخير التقنية لتمكين التنمية المستدامة وسد الفجوة الرقمية.