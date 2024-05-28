أيسر تطلق جهاز كروم بوك للألعاب مع مزايا الذكاء الاصطناعي

طرحت أيسر جهاز حاسوب محمول جديد متميز من فئة كروم بوك بلس، وهو Chromebook Plus 516 GE الذي يجمع بين التصميمات المتعددة الاستخدامات ومعالج إنتل Core.

وبصفته جهاز كروم بوك بلس، يدعم النموذج الجديد مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي المحسنة للاتصال والإبداع والتعاون، مثل ميزة Help Me Write وميزة Magic Editor في Google Photos و Gemini.

ويعد جهاز Chromebook Plus 516 GE بمنزلة الجيل الجديد من جهاز كروم بوك للألعاب السحابية المزود بأحدث العتاد الذي يركز على الألعاب مع NVIDIA GeForce NOW و Xbox Cloud Gaming و Boosteroid و Amazon Luna والمزيد.

ويوفر جهاز Chromebook Plus 516 GE الجديد طريقة جديدة للعب بالألعاب مع خدمة الألعاب السحابية NVIDIA GeForce NOW بالإضافة إلى أحدث التقنيات مع تصميم يركز على الألعاب.

ويمكن لمستخدمي Chromebook Plus 516 GE الاستمتاع بأحدث الألعاب مع ملايين اللاعبين الآخرين دون أي تنزيلات عبر NVIDIA GeForce NOW، بدقة تصل إلى 1600 بكسل بمعدل قدره 120 إطارًا في الثانية مع عضوية Ultimate، والبث من خوادم GeForce RTX 4080 في السحابة.

وتضمن معالجات إنتل Core i7 150U من الجيل الثالث عشر المهتمة بالأداء والشاشة العالية الدقة بثًا سريعًا، مما يؤدي إلى رسومات متطورة ومرئيات سلسة.

ويتميز جهاز Chromebook Plus 516 GE بوحدة معالجة الرسومات المدمجة Iris Xe Graphics G7.

وتأمل أيسر أن يوفر الجهاز تجربة ألعاب غامرة بفضل شاشته من نوع IPS بقياس قدره 16 بوصة وبدقة قدرها 2560×1600 بكسل وبنسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 16:10 مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 350 شمعة في المتر المربع.

وزودت أيسر الجهاز بمكبرات صوت رباعية ولوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية، وتدعي الشركة أن Chromebook Plus 516 GE يجب أن يستمر لمدة تصل إلى 10 ساعات بشحنة واحدة.

وعلاوة على ذلك، فإن الحاسوب المحمول قابل للتهيئة مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4X ومساحة تخزين داخلية من نوع PCIe NVMe SSD تصل إلى 2 تيرابايت.

ويتميز الجهاز بمنفذ RJ-45 2.5G Gigabit Ethernet LAN لضمان اتصال سريع وموثوق للألعاب السحابية دون انقطاع.

وتوفر كاميرا الويب دقة قدرها 1080 بكسلًا وتتميز بأدوات مكالمات الفيديو العاملة بالذكاء الاصطناعي، وهي تعمل على تحسين الوضوح والإضاءة والصوت في أي تطبيق لمكالمات الفيديو.

ويتزامن طرح أيسر لجهاز Chromebook Plus 516 GE مع إعلان جوجل لوحة التحكم في الألعاب لنظام التشغيل ChromeOS.

وتوفر لوحة التحكم في الألعاب وصولًا سريعًا إلى مزايا الألعاب المتنوعة، ويشمل ذلك خيار بدء تسجيل الشاشة.