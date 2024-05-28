أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية هي أجهزة إلكترونية تشبه الأجهزة اللوحية وهي مصممة خصوصًا لقراءة الكتب الإلكترونية، وتوفر مزايا تساعد في تحسين تجربة القراءة، فهي تتضمن شاشات عالية الدقة وتسمح بتخصيص شدة السطوع ودرجة الألوان لتجربة قراءة مريحة، كما تمنح المستخدم وصولًا لمكتبة كبيرة من الكتب الإلكترونية المتنوعة.

تتوفر في الأسواق العديد من أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية المتفاوتة في المواصفات والأسعار، فإذا كنت من محبي قراءة الكتب الإلكترونية وتفكر في شراء واحد من هذه الأجهزة، يمكنك اختيار جهاز من القائمة التالية التي تتضمن 5 من أفضل أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية في عام 2024:

1- جهاز Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition:

تُعدّ أجهزة Kindle من أمازون من أشهر أجهزة قراءة الكتب الإلكترونية، ومن أحدث هذه الأجهزة Kindle Paperwhite الذي يضم شاشة كبيرة بمقاس قدره 6.8 بوصات، وتمتاز بكثافة تبلغ 300 بكسل في البوصة الواحدة، كما أنها غير لامعة؛ مما يجعلها مريحة للاستخدام حتى في أثناء القراءة تحت ضوء الشمس الساطع.

يأتي هذا الجهاز مع ذاكرة تخزين بسعة قدرها 32 جيجابايت؛ مما يسمح بتخزين آلاف الكتب الإلكترونية. ويتضمن جهاز Kindle Paperwhite Signature Edition إضاءة أمامية قابلة للتعديل مع إمكانية ضبط درجة اللون لتقليل إجهاد العينين عند القراءة في الظلام. ويمكن جدولة شدة الإضاءة لتتغير تلقائيًا بناءً على وقت شروق الشمس وغروبها في موقعك. ويحتوي هذا الجهاز على مستشعر للضوء يتيح ضبط السطوع تلقائيًا بناءً على الإضاءة المحيطة؛ مما يعزز الراحة في أثناء القراءة بغض النظر عن ظروف الإضاءة.

يمتاز هذا الجهاز بأنه مقاوم للماء وفقًا لمعيار IPX8، كما يمتاز بالعمر الطويل للبطارية؛ إذ يمكن أن يستمر بالعمل لمدة تصل إلى 10 أسابيع.

يُباع جهاز Kindle Paperwhite Signature Edition بسعر قدره 150 دولارًا.

2- جهاز Onyx Boox Note Air3 C:

جهاز BOOX Note Air 3 C هو جهاز لوحي لقراءة الكتب الإلكترونية وتدوين الملاحظات، يضم شاشة بمقاس قدره 10.3 بوصات، وتدعم تقنية BOOX Super Refresh لتحسين جودة العرض وتقليل التظليل. ويعمل هذا الجهاز بنظام أندرويد 12 ويتيح الوصول إلى متجر جوجل بلاي.

يأتي هذا الجهاز مع ذاكرة تخزين بسعة قدرها 64 جيجابايت، ويأتي مع قلم إلكتروني لتدوين الملاحظات والرسم، ويدعم أنواعًا متعددة من الكتب الإلكترونية، ويتضمن إضاءة أمامية مريحة للعين ويمكن للمستخدم ضبط شدة السطوع ودرجة اللون بحسب الإضاءة المحيطة به.

يُباع جهاز BOOX Note Air 3 C بسعر قدره 500 دولار.

3- جهاز Amazon Kindle:

يضم جهاز Kindle من أمازون شاشة بمقاس قدره 6 بوصات، وتمتاز بكثافة قدرها 300 بكسل في البوصة الواحدة، ويتضمن هذا الجهاز إضاءة أمامية قابلة للتعديل ووضعًا ليليًا للقراءة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يأتي هذا الجهاز مع ذاكرة تخزين بسعة قدرها 16 جيجابايت، ويمتاز بالعمر الطويل للبطارية؛ إذ يمكن أن يستمر بالعمل حتى 6 أسابيع بشحنة واحدة. كما يمتاز بأنه خفيف الوزن ومريح للاستخدام بيد واحدة.

يُباع جهاز Amazon Kindle بسعر قدره 80 دولارًا.

4- جهاز Kobo Elipsa 2E:

يضم جهاز Kobo Clara 2E شاشة بمقاس قدره 10.3 بوصات، وتمتاز بكثافة قدرها 300 بكسل في البوصة الواحدة، كما تمتاز الشاشة بأنها مضادة للوهج وتوفر تجربة قراءة مريحة تحت ضوء الشمس المباشر، وتدعم تقنية تساعد في تقليل انبعاث الضوء الأزرق لتقليل إجهاد العين.

يأتي هذا الجهاز مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 32 جيجابايت؛ مما يسمح بتخزين الآلاف من الكتب الإلكترونية، ويمتاز بالعمر الطويل للبطارية الذي يصل إلى عدة أسابيع بشحنة واحدة اعتمادًا على الاستخدام.

يُباع جهاز Kobo Elipsa 2E بسعر قدره 400 دولار.

5- جهاز Amazon Kindle Scribe:

يُعدّ جهاز Kindle Scribe من أمازون أول جهاز Kindle مصمم للقراءة والكتابة معًا، فهو يجمع بين المزايا الخاصة بتحسين تجربة قراءة الكتب الإلكترونية وإمكانية تدوين الملاحظات والكتابة.

يضم هذا الجهاز شاشة بمقاس قدره 10.2 بوصات، وتمتاز بكثافة قدرها 300 بكسل في البوصة الواحدة. ويتضمن إضاءة أمامية مكونة من 35 ضوء LED قابلة للتعديل لتوفير تجربة قراءة مريحة في مختلف ظروف الإضاءة، مع إمكانية تعديل حجم الخط والمسافات بين السطور وتفعيل وضع القراءة الليلي عند القراءة في الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

يأتي هذا الجهاز مع قلم إلكتروني لمساعدتك في تدوين الملاحظات بخط اليد، ويتوفر بثلاث خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 16 أو 32 أو 64 جيجابايت.

يُباع جهاز Kindle Scribe بسعر قدره 350 دولارًا.