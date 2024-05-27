هونر تكشف عن Honor 200 و Honor 200 Pro

كشفت هونر عن أحدث أجهزتها في وقت سابق اليوم في الصين مع Honor 200 و Honor 200 Pro.

ويأتي هاتف Honor 200 بشاشة منحنية رباعية الحافات من نوع OLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2664×1200 بكسل تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وتعتيم PWM العالي التردد مع ذروة سطوع قدرها 4000 شمعة في المتر المربع ويمكنها عرض مقدار 1.07 مليار لون.

وتتميز الشاشة أيضًا بحماية العين، وتقنية الشاشة المساعدة على النوم، وقد اجتازت شهادة Rheinland TÜV الألمانية للشاشات الخالية من الوميض.

وزودت هونر الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسوميات Adreno 720.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MagicOS 8.0 المبنية بالاعتماد على نظام التشغيل أندرويد 14.

ويأتي الهاتف مزودًا بالعديد من المزايا الخاصة، مثل إنشاء مقاطع الفيديو الرائجة بنقرة واحدة، والبحث الدلالي في المعرض، والكبسولة الديناميكية، وشاشة القفل السحرية، والعديد من الأوضاع الذكية لتعدد المهام والتخصيص.

وزودت هونر الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة رئيسية بزاوية عريضة بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/1.95 وميزة تثبيت الصورة بصريًا، وعدسة مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.4 وميزة تثبيت الصورة بصريًا، وعدسة ماكرو بزاوية عريضة للغاية بدقة قدرها 12 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.2.

وتتميز الكاميرا الأمامية بعدسة واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.1، وتدعم تسجيل فيديو بدقة قدرها 4K وأوضاع تصوير متعددة، مثل الوضع الرأسي والليلي.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5200 ميلي أمبير مع شحن فائق السرعة بقوة قدرها 100 واط.

ويوفر الجهاز وضع الشحن الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يحدد بذكاء عادات الشحن لدى المستخدمين ويضبط إستراتيجيات حماية الشحن بناءً على عوامل مختلفة لتوفير تجربة شحن مثالية.

ويأتي الجهاز مزودًا بمستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة، مع مكبرات صوت استريو تدعم التأثيرات الصوتية Histen 7.1.

ويأتي Honor 200 بسعر قدره 375 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 415 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت ولنسخة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 445 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت.

وإلى جانب Honor 200، أطلقت هونر أيضًا Honor 200 Pro الذي يأتي بشاشة منحنية رباعية الحافات من نوع OLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 2700×1224 بكسلًا تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا وتعتيم PWM العالي التردد مع ذروة سطوع قدرها 4000 شمعة في المتر المربع ويمكنها عرض مقدار 1.07 مليار لون.

وتتميز الشاشة أيضًا بحماية العين، وتقنية الشاشة المساعدة على النوم بالذكاء الاصطناعي، وشاشة الألوان الطبيعية 2.0، وتقنية التعتيم المتكيفة بزاوية قدرها 360 درجة.

وحصل جهاز Honor 200 Pro على شهادة Rheinland TÜV الألمانية للشاشات الخالية من الوميض، وهو أول هاتف يحصل على شهادة Rheinland TÜV Global Eye Care 3.0 الألمانية. كما أنه يدعم وظيفة اللمس باليد الرطبة.

وزودت هونر الهاتف بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسوميات Adreno 735.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 قدرها 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم MagicOS 8.0 المبنية بالاعتماد على نظام التشغيل أندرويد 14.

وزودت هونر الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة رئيسية بزاوية عريضة بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/1.9 وميزة تثبيت الصورة بصريًا، وعدسة مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.4 وميزة تثبيت الصورة بصريًا، وعدسة ماكرو بزاوية عريضة للغاية بدقة قدرها 12 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/2.2 مع مجال رؤية قدره 112 درجة قادرة على التركيز على مسافة تركيز قصيرة للغاية قدرها 2.5 سم.

وتتميز الكاميرا الأمامية بعدسة واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها f/2.1، وتدعم تسجيل فيديو بدقة قدرها 4K وأوضاع تصوير متعددة، مثل الوضع الرأسي والليلي.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5200 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقوة قدرها 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 66 واطًا.

ويوفر الجهاز وضع الشحن الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يحدد بذكاء عادات الشحن لدى المستخدمين ويضبط إستراتيجيات حماية الشحن بناءً على عوامل مختلفة لتوفير تجربة شحن مثالية.

ويأتي الجهاز مزودًا بمستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة، مع مكبرات صوت استريو تدعم التأثيرات الصوتية Histen 7.1.

ويأتي Honor 200 Pro بسعر قدره 485 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 525 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 555 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 625 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.