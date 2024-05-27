ميتا تستعد لإطلاق نسخة مأجورة من مساعدها الذكي Meta AI

تعمل شركة ميتا على تطوير نسخة مأجورة من مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها Meta AI، وفقًا لتقرير أخير نشرته صحيفة ذا إنفورميشن التقنية استنادًا إلى مذكرة داخلية حصلت عليها من داخل الشركة.

ويعتمد مساعد الذكاء الاصطناعي من شركة ميتا Meta AI على أحدث نموذج من الشركة، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي Llama 3 الذي طُرح حديثًا.

وتتيح ميتا مساعدها الذكي في كافة المنصات التابعة لها مثل واتساب وإنستاجرام وفيسبوك ماسنجر، وهو يقدم مزايا متعددة مشابهة لتلك التي يقدمها روبوت ChatGPT من OpenAI أو Copilot من مايكروسوفت أو Gemini من جوجل، وتشمل تلك المزايا البحث عن توصيات الأماكن وإنشاء الصور وحل المسائل الرياضية وتوليد النصوص وغيرها.

ولا توجد معلومات محددة بشأن موعد توفر الإصدار المأجور من مساعد ميتا الذكي Meta AI أو أسعاره، لكن من المتوقع أن تكون قيمة الاشتراك الشهري نحو 20 دولارًا على نحو مشابه لأسعار الاشتراكات في المنصات المنافسة مثل ChatGPT Plus و Copilot Pro و Claude Pro و Gemini Advanced.

ويمكن الوصول إلى Meta AI عبر الموقع الإلكتروني meta.ai أو منصات شركة ميتا، علمًا بأنه ما زال غير متاح في العديد من دول العالم حتى الآن.

وتأتي تلك التقارير بعد أن أعلنت شركة OpenAI، المدعومة من مايكروسوفت، إطلاق نموذجها الجديد GPT-4o الذي يتمتع بقدرته العالية على إجراء المحادثات الطبيعية والتفاعلية، وهو متاح لكافة مستخدمي ChatGPT حاليًا.

ومن جهة أخرى، تبحث شركة أمازون طرح نسخة محسنة من مساعد أليكسا في مقابل اشتراك شهري منفصل في وقت لاحق من العام الجاري.

وتسعى كافة الشركات التقنية الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق عوائد مادية سريعًا من منتجاتها من أجل تغطية نفقات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها وتشغيلها.