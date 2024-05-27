Pura 70 Ultra هو أحدث هاتف رائد من شركة هواوي، ويأتي بتصميم جديد يختلف عن تصاميم الطرز السابقة، ويضم نظام كاميرا متطورًا ويعمل بمعالج جديد، ويضم شاشة عالية الدقة، ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5200 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي الفائق السرعة. ويُعدّ هذا الهاتف من أبرز الهواتف المناسبة لهواة التصوير.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Pura 70 Ultra الجديد من هواوي:

التصميم:

يأتي هاتف Huawei Pura 70 Ultra بتصميم أنيق ومميز ومختلف عن تصاميم الطرز السابقة من هواتف هواوي، ويضم جهة خلفية من الجلد النباتي، وإطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، وتأتي الجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Crystal Armor Kunlun ويمتاز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

يتوفر هاتف هواوي الجديد بأربعة ألوان، هي: الأبيض والأسود والبني والأخضر، ويأتي في صندوق مع شاحن بقدرة تبلغ 100 واط وكابل من نوع USB-C.

الشاشة:

يضم هاتف هواوي Pura 70 Ultra شاشة بمقاس قدره 6.8 بوصات تأتي من نوع LTPO OLED وتمتاز بدقة قدرها 1260 × 2844 بكسلًا، وتدعم تقنية HDR، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع، كما تدعم معدل تحديث ديناميكي يتغير بين 1 و 120 هرتزًا بناءً على المحتوى الموجود على الشاشة.

تأتي شاشة هذا الهاتف مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Crystal Armor Kunlun الذي يمتاز بأنه أقوى بنسبة قدرها 300% من زجاج Kunlun العادي، كما يمتاز بمقاومة عالية جدًا للخدوش.

الكاميرا:

يضم هاتف Pura 70 Ultra نظام كاميرا متطورًا، يتكون من ثلاث كاميرات خلفية؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية مقربة وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 40 ميجابكسل.

الكاميرا الأساسية هي الأكثر تميزًا بين الكاميرات الثلاثة، فهي تضم مستشعرًا من نوع Sony IMX989 وعدسة قابلة للسحب تأتي بفتحة متغيرة بين f/1.6 و f/4.0 وتمتاز بطول بؤري يبلغ 22.5 مم، وتدعم عدسة الكاميرا الرئيسية آلية ميكانيكية تجعلها تبرز للخارج عند الاستخدام. وقد أضافت هواوي إلى الكاميرا الأساسية محرك XD Motion الجديد للمساعدة في تصوير الأجسام السريعة الحركة.

وأما الكاميرا الثانية فتضم عدسة مقرّبة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.1، وبطول بؤري قدره 90 ملم، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 3.5x. وأما الكاميرا الثالثة فتضم عدسة فائقة الاتساع، بدقة قدرها 40 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، وبطول بؤري قدره 13 ملم. وأما الكاميرا الأمامية، فتضم عدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وبفتحة تبلغ f/2.4. وتدعم التركيز التلقائي.

عند التصوير باستخدام الكاميرا الأساسية يمكنك التحكم في فتحة العدسة والاختيار بين 9 خيارات تتراوح بين f/1.6 و f/4.0، وهذا يتيح لك التحكم في كمية الضوء التي تمر عبر العدسة، واختيار فتحة العدسة المناسبة بناءً على ظروف الإضاءة. وفيما يتعلق بجودة التصوير، يمكن لهذا الهاتف التقاط صور واضحة وذات جودة عالية عند التصوير في النهار وفي الليل.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف هواوي Pura 70 Ultra بمعالج Kirin 9010 الجديد من هواوي، وهو معالج ثماني النوى، ومُصنع بتقنية قدرها 7 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.3 جيجاهرتز. ويمتاز هذا المعالج بالأداء القوي والسريع، ويجعل الهاتف مناسبًا لأداء جميع المهام المتوسطة والكثيفة واللعب بألعاب الفيديو الكثيفة دون مواجهة أي مشكلات.

يعمل هذا الهاتف بنظام Harmony OS 4.2 من هواوي الذي يتضمن مزايا جديدة ومُحسّنة للمساعد الصوتي Celia، ومزايا أمان مُحسنة وتطبيقًا صحيًا يتمتع بمزايا جديدة.

لا يتضمن هذا الهاتف تطبيقات جوجل، لكن هواوي تقدم الكثير من التطبيقات المدمجة المفيدة؛ إذ يوجد تطبيق المعرض وتطبيق الموسيقا والتطبيقات الصحية الخاصة بشركة هواوي، وهناك أيضًا مدير الملفات، وتطبيق Smart Remote الذي يحوّل هاتفك إلى جهاز تحكم من بُعد.

وستجد أيضًا تطبيق الخرائط (Petal Maps)، وتطبيق البحث (Petal Search)، ومتصفح هواوي الخاص، وأما التطبيقات التابعة لجهات خارجية، فيمكنك تثبيتها من متجر Huawei AppGallery.

يأتي Huawei Pura 70 Ultra بسعة قدرها 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وبسعة قدرها 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، وهناك إصدارات تأتي بسعة قدرها 256 جيجابايت أو واحد تيرابايت، ولكنها متاحة فقط في الصين.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Pura 70 Ultra على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5200 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 80 واطًا.

يمتاز هذا الهاتف بالعمر الطويل للبطارية؛ إذ تستمر بطاريته بالعمل لمدة قدرها 12 ساعة ونصف من الاستخدام المكثف، ولمدة قدرها 16 ساعة ونصف من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 10 ساعات من تصفح الويب، ولمدة قدرها 7 ساعات ونصف من اللعب بألعاب الفيديو.

يدعم هاتف هواوي خاصية الشحن الذكي (Smart Charge) التي تتعلم عادات الشحن الخاصة بالمستخدم وتخفض سرعة الشحن عند وصول نسبة الشحن إلى 80%.

السعر:

يُباع هاتف هواوي Pura 70 Ultra الجديد بسعر يبدأ من 5099 درهمًا إماراتيًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Pura 70 Ultra الجديد من هواوي:

Huawei Pura 70 Ultra المعالج معالج (Kirin 9010) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 7 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.8 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 40 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5200 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأبيض، والأسود والأخضر والبني. نظام التشغيل HarmonyOS 4.2. الوزن 226 جرامًا. السعر يبدأ من 5099 درهمًا إماراتيًا.