مايكروسوفت تضيف دعمًا لرسائل SMS إلى أوتلوك لايت

أكدت مايكروسوفت أن ميزة الرسائل النصية القصيرة SMS التي طال انتظارها متاحة الآن في الإصدار الحديث من تطبيق أوتلوك لايت Outlook Lite.

وفي شهر أغسطس من عام 2022، أطلقت عملاقة البرمجيات أول مرة أوتلوك لايت، وهو إصدار صغير الحجم من تطبيق أوتلوك يستهدف الأسواق الناشئة.

وطورت مايكروسوفت أوتلوك لايت بصفته تطبيقًا صغيرًا جدًا بحجم قدره 5 ميجابايت لهواتف أندرويد ذات المواصفات المحدودة، وأصدرته في أجزاء معينة من العالم، مع أنها طرحته لاحقًا في جميع أنحاء العالم.

وفي شهر أبريل 2023، ظهرت معلومات تفيد بأن مايكروسوفت كانت تعمل على إضافة طريقة لبرنامج أوتلوك لايت لإرسال الرسائل النصية القصيرة واستقبالها.

وفي تدوينة، ذكرت مايكروسوفت أن هذه الميزة الجديدة متاحة أيضًا في جميع أنحاء العالم.

ويسمح لك أوتلوك لايت الآن بإدارة رسائلك النصية القصيرة بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكتروني.

وتتيح هذه الإضافة للمستخدمين إدارة كل من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ضمن تطبيق واحد، بهدف مركزية قنوات الاتصال.

ويحتاج المستخدم إلى تحديث التطبيق من متجر جوجل بلاي ومن ثم النقر على الأيقونة التي تحمل اسم SMS للانتقال إلى قوائم الأذونات من أجل تمكين ميزة SMS ضمن تطبيق أوتلوك لايت.

وقالت مايكروسوفت: “باستخدام SMS عبر أوتلوك لايت، يمكنك الاستمتاع بالراحة والأمان عند إرسال الرسائل النصية القصيرة واستقبالها من خلال تطبيق أوتلوك لايت. تتكامل الرسائل النصية القصيرة مع بريدك الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال حتى تتمكن من البقاء على اتصال مع جهات اتصالك في تطبيق واحد”.

ولم تنته مايكروسوفت بعد من إضافة وظائف الرسائل النصية القصيرة إلى تطبيق أوتلوك لايت. وقالت الشركة إنها تعمل على بعض المزايا الإضافية ذات الصلة التي قد تضيفها إلى التطبيق في وقت ما في المستقبل.

وتتضمن المزايا الإضافية أشياء، مثل تكامل الرسائل النصية القصيرة مع البريد الإلكتروني والتقويم ومزايا الاتصال في أوتلوك لايت.

وتبحث مايكروسوفت أيضًا في وضع نسخ احتياطية سحابية للرسائل النصية القصيرة في تطبيق أوتلوك لايت.

وتشير التدوينة إلى أن ميزة الرسائل النصية القصيرة قد تحصل على بعض مزايا الأمان المحسنة، دون تقديم تفاصيل بخصوص هذه المزايا.

وفي شهر ديسمبر 2023، كشفت مايكروسوفت أن تطبيق أوتلوك لايت قد تجاوز مقدار 5 ملايين عملية تنزيل من متجر جوجل بلاي منذ إطلاقه في شهر أغسطس 2022.