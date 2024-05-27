مايكروسوفت تزيل تطبيقي Cortana و WordPad من ويندوز 11 نهائيًا

أعلنت شركة مايكروسوفت بعض التغييرات التي سوف تطرأ على نظام التشغيل ويندوز 11 مع التحديث القادم 24H2، وهي تشمل إزالة بعض التطبيقات القديمة الشائعة.

وقالت الشركة عبر مدونتها الرسمية إنها تعتزم إزالة تطبيق المساعد الصوتي كورتانا (Cortana)، بالإضافة إلى تطبيق النصائح (Tips) وتطبيق محرر النصوص وورد باد (WordPad) مع تحديث 24H2 القادم، الذي أصبح متاحًا الآن للمشتركين في الإصدار التجريبي من النظام.

وفي نهاية العام الماضي، أزالت الشركة تطبيق كورتانا من الإصدار التجريبي لويندوز 11، كما أعلنت مايكروسوفت أنها ستوقف تطبيق وورد باد المثبت تلقائيًا في أنظمة ويندوز منذ 30 عامًا، وأبلغت المستخدمين أيضًا أن تطبيق النصائح (Tips) سيُزال في تحديث مستقبلي.

ويمكن لمشتركي البرنامج التجريبي “ويندوز إنسايدر” تثبيت تحديث 24H2 لويندوز 11، بالذهاب إلى قسم التحديثات في تطبيق الإعدادات. ومن المقرر أن يصدر التحديث بإصداره النهائي لكافة المستخدمين خلال وقت قريب.

وقبل خمس سنوات، كانت مايكروسوفت قد أعلنت إزالة تطبيق الرسام الكلاسيكي مع تحديث لويندوز 10 منتصف عام 2017. ومع ذلك، قررت الشركة عدم إزالته بالكامل، وجعلته متاحًا عبر متجر التطبيقات التابع لها بعد موجة من ردود الفعل السلبية من المستخدمين بشأن إيقافه، ولاحقًا أضافت إليه المزيد من المزايا المتقدمة.

ويُقال إن تلك التغييرات هي جزء من جهد أوسع من مايكروسوفت لإزالة التطبيقات التي تُستخدم كأهداف في هجمات البرمجيات الخبيثة، دون التأثير سلبًا في تجربة المستخدم.

ومن الجدير بالذكر أن إصدار 24H2 من ويندوز 11 يتضمن مجموعة من المزايا الجديدة مثل دعم خلفيات HDR ووضع توفير الطاقة الجديد، وإضافة أوامر Sudo إلى نظام ويندوز، ودعم شبكات الواي فاي 7، وإمكانية إنشاء ملفات مضغوطة بصيغ إضافية في برنامج إدارة الملفات، وتحسينات في توصيل أجهزة الصوت عبر تقنية البلوتوث المنخفضة الطاقة، وغيرها من المزايا والتغييرات.