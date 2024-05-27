كيف تُحسّن ملفك الشخصي في لينكدإن باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟

ملفك الشخصي في منصة لينكدإن هو المفتاح لجذب انتباه أصحاب العمل. ويمكن أن تساعدك بعض أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل: ChatGPT في تحسين ملفك الشخصي عن طريق كتابة ملخص عن مهاراتك وخبراتك بطريقة جذابة، وتقديم اقتراحات حول أهم المهارات التي تجب إضافتها إلى الملف الشخصي، وهناك أدوات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعدك في التحقق من الأخطاء الإملائية وتصحيحها، كما يمكنك استخدام بعض أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة صورة ملفك الشخصي في لينكدإن.

وفيما يلي سنوضح كيفية تحسين الملف الشخصي في لينكدإن باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي:

1- إنشاء ملخصات احترافية باستخدام ChatGPT:

ملفك الشخصي في لينكدإن هو ما سيبحث عنه العديد من أصحاب العمل عندما يختارون المرشحين الذين يرغبون في إجراء مقابلات معهم، لذلك يجب أن يتضمن أهم المعلومات التي يبحث عنها أصحاب العمل ليتمكنوا من التحقق من أنك مناسب للوظيفة.

باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء ملخصات توضح خبراتك ومؤهلاتك العلمية بطريقة احترافية، ويمكن أن يساعدك ChatGPT في إنشاء هذه الملخصات بسهولة، وما عليك سوى كتابة مطالبة مثل: ساعدني في كتابة ملخص لإضافته إلى حسابي الشخصي في منصة لينكدإن، على أن يتضمن الملخص خبراتي في مجال التسويق. لدي خبرة تتجاوز 5 سنوات في التسويق الإلكتروني، والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعملت مع شركات تسويق عالمية ومحلية.

خلال ثوانٍ ستحصل على ملخص احترافي يتضمن التفاصيل التي أضفتها، ويمكنك تحرير الملخص وإضافة المزيد من المعلومات إليه قبل إضافته إلى حسابك.

2- اسأل ChatGPT عن المهارات الأساسية التي يجب عليك إدراجها في ملفك الشخصي:

ربما تكون قد جمعت الكثير من المهارات خلال مسيرتك المهنية، ولكن لن تكون كل هذه المهارات ذات أهمية كبيرة لأصحاب العمل. وقد لا ترتبط بعض هذه المهارات بالأدوار الوظيفية التي تتقدم إليها.

للمساعدة في تحديد أولويات المهارات التي يجب إدراجها في ملفك الشخصي، اسأل ChatGPT عمّا يجب إدراجه في ملفك الشخصي من مهارات أساسية بعد ذكر الدور الوظيفي الذي تتقدم إليه، وتقديم وصف موجز لخبراتك.

3- استخدم أداة Grammarly لإزالة الأخطاء الإملائية:

تحقق من أن الفقرات التي تضيفها إلى ملفك الشخصي في لينكدإن خالية من الأخطاء الإملائية والنحوية. ويمكن أن تساعدك أدوات الذكاء الاصطناعي مثل: Grammarly في اكتشاف الأخطاء الإملائية وتصحيحها. ولاستخدام هذه الأداة، انتقل إلى تطبيق الويب Grammarly، ثم أنشئ مستندًا جديدًا وأضف إليه الملخص الذي يتضمن خبراتك والذي تود إضافته إلى ملفك الشخصي في لينكدإن.

تحقق من الأخطاء الإملائية التي تجدها أداة Grammarly وصححها، ثم انسخ النص بعد تصحيحه وألصقه في ملفك الشخصي.

4- أضف صورة احترافية لملفك الشخصي:

يُساعد وجود صورة شخصية في ملفك الشخصي في زيادة فرصة تواصل أصحاب العمل معك، ووفقًا لمنصة LinkedIn، تحصل الملفات الشخصية التي تحتوي على صورة على فرص أكثر للمشاهدة من تلك التي لا تحتوي عليها.

وعند اختيار صورة شخصية يجب أن تكون رسمية وواضحة وذات جودة عالية، ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لتحسين الصور مساعدتك في تحسين جودة الصورة التي تود إضافتها إلى ملفك الشخصي في لينكدإن.

يمكنك استخدام remove.bg وهي أداة ذكاء اصطناعي تُزيل خلفية الصور بطريقة احترافية، ويمكنك استخدامها لإزالة خلفية الصورة الشخصية إذا كانت غير مناسبة، وإضافة خلفية بيضاء للصورة لمنحها مظهرًا احترافيًا.

بعد ذلك، يمكنك استخدام أداة الذكاء الاصطناعي upscale.media إذا كانت الصورة منخفضة الدقة وترغب في تحسين دقتها. وما عليك سوى النقر فوق زر تحميل الصورة (Upload Image)، ثم اختر الصورة التي ترغب في تحسين جودتها. ستحصل بعد ذلك على صورتين محسنتين، اختر واحدة منهما، ثم انقر فوق تنزيل الصورة (Download Image).

5- استخدم مزية تحسين ملفك الشخصي:

تتضمن منصة لينكدإن مزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُسمى (تحسين ملفك الشخصي) Enhance your profile يمكنك استخدامها لتعديل ملفك الشخصي، وإضافة مهاراتك وخبراتك بطريقة احترافية لزيادة فرصتك في الحصول على وظيفة جديدة. وهذه المزية متاحة فقط لمشتركي خدمة LinkedIn Premium، فإذا كنت مشتركًا في هذه الخدمة يمكنك الاستفادة من هذه المزية لتحسين ملفك الشخصي.