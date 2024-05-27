عدد مستخدمي إكس يصل إلى 600 مليون مستخدم

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إن عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي المملوكة له إكس، تويتر سابقًا، قد وصل الآن إلى 600 مليون مستخدم نشط شهريًا، منهم 300 مليون مستخدم نشط يوميًا.

وذكر ماسك ذلك في تعليق له على منشور في المنصة يزعم تراجع نسب مشاهدة وسائل الإعلام التقليدية.

ويُعد هذا النمو ملحوظًا، إذ أفادت المنصة قبل شهرين بأن لديها فقط 550 مليون مستخدم نشط شهريًا، منهم 250 مليون مستخدم نشط يوميًا.

ويشكك بعض المحللين في تصريحات ماسك الأخيرة؛ لأن المنصة نفسها ذكرت رسميًا في مارس من عام 2023 الماضي أن عدد مستخدميها يبلغ 500 مليون مستخدم نشط شهريًا، مما يعني وفقًا لماسك أن إكس جذبت 50 مليون مستخدم جديد خلال عام واحد، و50 مليون مستخدم آخر خلال الأسابيع الثمانية الماضية فقط.

ويلاحظ زيادة عدد المستخدمين النشطين يوميًا في منصة إكس، إذ لم تشهد المنصة أي زيادة في عدد المستخدمين منذ نهاية عام 2022 حتى مارس الماضي وفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة عنها.

ولا تُعد تلك الأرقام بيانًا رسميًا، لكنها تشير إلى أن إكس تشهد نموًا ملحوظًا تحتاج إليه المنصة في ظل انخفاض عائدات الإعلانات بنحو 50% عن مستوياتها السابقة قبل استحواذ ماسك عليها؛ لأن بناء قاعدة جماهيرية أكبر قد يغري المعلنين الكبار بالعودة مجددًا.

وعمومًا، فإن إكس تواجه تحديات في استعادة شعبيتها السابقة، ولكن إذا كانت الأرقام التي أوردها ماسك صحيحة، فقد تكون المنصة في طريقها لاستعادة جزء كبير من جمهورها، وزيادة إمكاناتها المستقبلية.