سامسونج تطلق هاتف جالاكسي M35

بدأت سامسونج إطلاق هاتفها الجديد جالاكسي M35 في الأسواق، وهو يأتي خلفًا للإصدار السابق M34 مع تحسينات في المواصفات الداخلية والشاشة والصوت.

ويأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.6 إنشات من نوع S-AMOLED بدقة قدرها +FHD ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ويصل معدل سطوع الشاشة إلى 1000 شمعة بحد أقصى.

ويحتوي الهاتف على مستشعر لبصمات الأصابع موجود في الشاشة، وسماعتين خارجيتين مقارنة بالإصدار السابق الذي يحمل مستشعر بصمات في الجهة الجانبية وسماعة خارجية واحدة.

ويحتوي هاتف جالاكسي M35 على كاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 بواجهة سامسونج One UI 6.1، وقد وعدت الشركة بأربع سنوات من الترقيات السنوية لنظام التشغيل، وما يصل إلى خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

ويحتوي هاتف جالاكسي M35 على معالج Exynos 1380 مع ذاكرة عشوائية حجمها 8 جيجابايت، وسعة تخزين حجمها 256 جيجابايت، وبطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع حتى 25 واطًا، علمًا بأن الهاتف نفسه لا يحتوي على شاحن مرفق داخل علبة الشراء.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G وشبكات الواي فاي 6، مع إمكانية إضافة شريحتي اتصال وبطاقة ذاكرة خارجية، وتزعم سامسونج أن الهاتف يحتوي على نظام تبريد متقدم لتبديد الحرارة في أثناء الاستخدام.

ويبدو هاتف جالاكسي M35 مطابقًا لهاتف جالاكسي A35 الذي أعلنته سامسونج في وقت سابق من العام الجاري، مع اختلافات في سعة البطارية والألوان.

وبدأت سامسونج إطلاق هاتفها الجديد في البرازيل، ومن المقرر طرحه في المزيد من الأسواق لاحقًا، وهو يتوفر بثلاثة ألوان هي الأزرق الداكن والأزرق الفاتح والرمادي.