دِل تكنولوجيز وإريكسون تتعاونان لتسريع التحول السحابي لشبكات الاتصالات

أعلنت شركتا (دِل تكنولوجيز) Dell Technologies، و(إريكسون) Ericsson، شراكتها الإستراتيجية التي تجمع بين خبراتهما العميقة في مجال الاتصالات وحلول البنية التحتية والدعم الفني، لتوجيه مزودي خدمات الاتصالات خلال رحلة تحويل شبكة النفاذ الراديوي (RAN) إلى السحابة.

يسعى مزوّدو خدمات الاتصالات إلى تبني حلول سحابية للشبكات والعمليات لتحقيق أفضل كفاءة وسرعة مع الحفاظ على موثوقية الشبكة. وأشارت دراسة جديدة أجرتها شركة (MeriTalk) برعاية شركة دِل تكنولوجيز، إلى أن 9 من أصل 10 مزودي خدمات اتصالات يَعدّون التحول إلى السحابة أمرًا بالغ الأهمية لاستمرارية أعمالهم.

ومع ذلك، يقول 96% من مزودي خدمات الاتصالات الذين شملهم الاستطلاع إن رؤيتهم لتحويل شبكاتهم متأخرة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، تشمل: محدودية الوقت والميزانية، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالموثوقية والأمان، مما يعوقهم عن تقديم خدمات شبكية حديثة لعملائهم.

وتهدف الشراكة بين دِل تكنولوجيز وإريكسون إلى معالجة هذه المخاوف من خلال العمل مع مزودي خدمات الاتصالات لتطوير إستراتيجيات تحويل سحابية للشبكة المفتوحة القائمة على شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة بطريقة بسيطة وموثوقة، باستخدام حلول موثوقة من دِل تكنولوجيز وإريكسون، مع تقديم دعم متكامل من كلتا الشركتين.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال دينيس هوفمان، نائب الرئيس الأول والمدير العام لقسم أعمال أنظمة الاتصالات في شركة دِل تكنولوجيز: “لدى مزودي خدمات الاتصالات فرصة حاسمة لوضع الأساس للتحول السحابي للشبكة ودفع عجلة نمو الأعمال. إلى جانب خبرتنا الممتدة إلى عقود من الزمن في مجال التحول الرقمي، سيوفر تعاوننا مع إريكسون لمشغلي الشبكات الخطة الكاملة والتقنيات التي يحتاجون إليها لتسريع عملية التحول في الشبكات والتشغيل للتأثير بشكل إيجابي في مسار أعمالهم”.

ومن جهته، قال فريدريك جيجدلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشبكات في إريكسون: “سيساعد التعاون الوثيق مع شركة ديل تكنولوجيز في تطوير شبكات قابلة للبرمجة سحابية تجلب أفكارًا وممارسات جديدة إلى سوق الاتصالات. وبناءً على سنوات من التعاون، ستعزز هذه الشراكة الإستراتيجية جهودنا في مجال السحابة بينما نستعد لإطلاق حلول تجارية قائمة على شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة. وستتيح الشبكة السحابية الأصلية إجراء تحديثات متكررة وطرح مزايا جديدة باستخدام النشر المستمر. وستسهل هذه الشراكة اعتماد تقنيات شبكات النفاذ الراديوي السحابية وتهيئة محافظ الشركتين للأسواق الجديدة”.

مكونات رئيسية للتعاون:

ومن خلال الاتفاقية الجديدة، ستقوم شركتا دِل تكنولوجيز وإريكسون بما يلي:

تطوير خطط مصممة خصوصًا لتحويل الشبكات السحابية: ستعمل الشركتان معًا لتقديم استشارات لمزودي خدمات الاتصالات حول بنية الشبكات ونماذج التشغيل، مع تقليل مخاطر النشر في بيئات مفتوحة ومتعددة البائعين.

ستعمل الشركتان معًا لتقديم استشارات لمزودي خدمات الاتصالات حول بنية الشبكات ونماذج التشغيل، مع تقليل مخاطر النشر في بيئات مفتوحة ومتعددة البائعين. حلول مبتكرة لشبكات RAN السحابية: ستتعاون الشركتان لتطوير حلول تعزز كفاءة الطاقة والابتكار في عمليات البنية التحتية لشبكات النفاذ الراديوي السحابية (RAN).

ستتعاون الشركتان لتطوير حلول تعزز كفاءة الطاقة والابتكار في عمليات البنية التحتية لشبكات النفاذ الراديوي السحابية (RAN). تقديم برمجيات إريكسون لشبكات RAN السحابية عبر خوادم Dell PowerEdge: سيوفر هذا الحل اختبار التكامل المستمر وإدارة دورة الحياة لتسريع عملية النشر وتقليل مخاطر العمليات اليومية المتعلقة بالتحديثات والترقيات، مع ديل كشريك حلول.

سيوفر هذا الحل اختبار التكامل المستمر وإدارة دورة الحياة لتسريع عملية النشر وتقليل مخاطر العمليات اليومية المتعلقة بالتحديثات والترقيات، مع ديل كشريك حلول. خدمات شاملة: ستقدم الشركتان خدمات تبسط عملية النشر بأكملها، بدءًا من التحقق من المصنع إلى التثبيت والإدارة التشغيلية المستمرة، مدعومة بالدعم المشترك من ديل وإريكسون لأي حل متكامل.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2023، بدأت إريكسون ودِل تكنولوجيز تعاونًا لتطوير حلول شبكات النفاذ الراديوي السحابية، بالاستفادة من برمجيات إريكسون لشبكات النفاذ الراديوي السحابية ومعدات شبكات النفاذ الراديوي المقترنة بالبنية التحتية لشركة ديل تكنولوجيز، بهدف مشترك يتمثل في توسيع نطاق المنظومة التقنية وتوفير المزيد من المرونة للعملاء.