تقرير: السعودية تشهد تحسنًا ملحوظًا في سرعة شبكات 5G 

أظهر تقرير تقني حديث حول تجربة شبكة الهاتف المحمول، سيطرة شركتي الاتصالات السعودية (stc) وموبايلي على مشهد شبكات الجيل الخامس (5G) في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد حصولهما على جائزتي سرعة التنزيل وسرعة التحميل.

فقد كشف التقرير الصادر عن شركة أوبن سيجنال (Opensignal)، المتخصصة في تحليل بيانات وأداء سوق الاتصالات، عن تفوق شركة الاتصالات السعودية (stc) على منافساتها بتسجيلها سرعة تنزيل تجاوزت 240 ميجابت في الثانية، في حين حققت موبايلي سرعة تحميل تجاوزت 25 ميجابت في الثانية.

ولم تتوقف إنجازات الشركتين عند هذا الحد، بل حصدت موبايلي أيضًا جائزة الاتساق والجودة العامة لشبكتها، وحافظت stc على ريادتها في تجربة التغطية وتجربة تغطية شبكات 5G.

وتُعدّ هذه الجوائز شهادة قوية على التزام الشركتين بتقديم أفضل تجربة استخدام لشبكات 5G لعملائها في المملكة العربية السعودية. ووفقا للتقرير، فإن هذا التقدم في تجربة شبكة الجيل الخامس، يعكس التزام المملكة بتعزيز الاتصالات والاستثمار في البنية التحتية الرقمية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

تقييم الأداء العام:

أوضح التقرير، الذي جاء نتيجة تقييم أجرته شركة (أوبن سيجنال)، لأداء شركات الاتصالات الثلاث في المملكة العربية السعودية، وهي: الاتصالات السعودية (stc)، وموبايلي (Mobily)، وزين (Zain)، خلال 90 يومًا، بدءًا من يوم 1 من يناير إلى 31 من مارس 2024، فوز شركتي stc وموبايلي بجائزة توفر شبكات الجيل الخامس 5G بدرجات إحصائية تتراوح بين 20% و 20.7%، وبذلك تتقدمان بأكثر من نقطتين مئويتين على شركة زين.

كما حافظت شركتا stc وموبايلي على صدارتهما جائزة سرعة التنزيل عبر شبكة 5G، حيث حققتا نتائج متقاربة بلغت 241.4 و 244.2 ميجابت في الثانية على التوالي، متجاوزتين شركة زين التي حلت في المركز الثالث بسرعة بلغت 217.5 ميجابت في الثانية.

وقد شهدت سرعات موبايلي قفزة ملحوظة بزيادة قدرها 31 ميجابت في الثانية، في حين ارتفعت سرعات زين بمقدار 19 ميجابت في الثانية، وحافظت شركة stc على أدائها المستقر نسبيًا مقارنةً بالتقرير السابق.

وعند تقييم تجربة المستخدم في تسع مدن في المملكة العربية السعودية، أظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا لشركتي stc وموبايلي، إذ حققتا أفضل تجربة شاملة للمستخدمين، ففي العاصمة الرياض تفوقت شركة stc على جميع المقاييس باستثناء تجربة الفيديو، التي تقاسمتها مع شركة موبايلي.

تجربة الفيديو عبر شبكات 5G:

حصدت كل من شركة (stc) وشركة موبايلي جائزة تجربة الفيديو عبر شبكة 5G، بعد حصولهما على الدرجة نفسها، وهي 70.2 نقطة على مقياسٍ مكون من 100 نقطة، وتجاوزتا بذلك شركة زين التي حصلت على 64.8 نقطة، بفارق 5 نقاط.

وشهدت النتائج انخفاضًا طفيفًا في درجات جميع الشركات، حيث فقدت زين 5 نقاط، في حين انخفضت درجات شركتي (stc) وموبايلي بأكثر من نقطة واحدة لكل منهما مقارنة بالتقرير السابق.

وصُنفت كل من شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي ضمن فئة (جيد جدًا)، وذلك بإجمالي نقاط تتراوح بين 68 و 78 نقطة لتجربة الفيديو، مما يعني حصول المستخدمين على تجربة غامرة تشمل بث الفيديو بسلاسة بدقة تبلغ 1080 بكسلًا أو أعلى، مع أوقات تحميل موثوقة وتخزين مؤقت قليل.

بينما احتلت شركة زين مرتبة أقل ضمن فئة (جيدة) بإجمالي نقاط تتراوح بين 58 و 68 نقطة، حيث تمكن المستخدمون من بث محتوى الفيديو بدقة تبلغ 720 بكسلًا أو أعلى، مع أوقات تحميل مناسبة، وكذلك الحد الأدنى من التخزين المؤقت.

تجربة الألعاب عبر شبكات 5G:

برزت شركة موبايلي بصفتها الشركة الفائزة بجدارة بجائزة تجربة الألعاب عبر شبكة 5G، وذلك بتحقيقها 74.9 نقطة من أصل 100 نقطة، متقدمة بواقع 4.5 نقاط على شركة (stc) التي حلت في المركز الثاني برصيد قدره 70.4 نقطة.

بينما جاءت شركة زين في المرتبة الثالثة بواقع قدره 54.6 نقطة، وتمثل هذه النتائج زيادة قدرها 12 نقطة على شركة زين، و8 نقاط على موبايلي، ونقطتان على شركة (stc) مقارنة بالتقرير السابق.