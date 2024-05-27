إعدادات يمكنك ضبطها في هاتف آيفون لتحسين جودة مقاطع الفيديو 

تمتاز هواتف آيفون الحديثة بقدرتها على تصوير مقاطع فيديو عالية الجودة بفضل نظام الكاميرا المتطور؛ إذ يمكنك استخدامها لتصوير مقطع فيديو واضح وغني بالتفاصيل لنشره في مواقع التواصل الاجتماعي أو استخدامه لأغراض أخرى. ومع ذلك يمكنك تحسين قدرة هاتف آيفون على تصوير مقاطع الفيديو عن طريق تعديل بعض إعدادات الكاميرا؛ مما يضمن الحصول على مقطع فيديو احترافي ومميز أكثر.

وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا في تصوير مقاطع الفيديو باستخدام كاميرا هاتف آيفون، يمكنك ضبط الإعدادات التالية للحصول على نتائج فضلى:

1- غيّر دقة الفيديو ومعدل الإطار:

يمكنك تغيير دقة الفيديو الافتراضية ومعدل الإطار في هاتف آيفون باتباع الخطوات التالية للحصول على مقطع فيديو بأعلى دقة متاحة في هواتف آيفون:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم انتقل إلى قسم (الكاميرا) Camera. اختر تسجيل مقطع فيديو (Record Video)، وفي الصفحة التالية، سترى قائمة تتضمن دقة مقاطع الفيديو ومعدلات الإطار التي يمكنك الاختيار منها. اختر أعلى دقة وهي: 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

يمكنك أيضًا ضبط دقة الفيديو ومعدل الإطار مباشرة من تطبيق الكاميرا، وما عليك سوى اختيار وضع الفيديو، ثم النقر فوق زر HD أو 4K في الزاوية اليمنى العلوية لتغيير الدقة. ولضبط معدل الإطار، اضغط على زر FPS بجانب زر الدقة وغيره إلى المعدل الذي تريده.

2- فعّل وضع Action:

تحتوي هواتف آيفون iPhone 14 والطرز الأحدث على وضع يُسمى Action، يساعد في تقليل الاهتزاز الناتج عن حركة اليدين في مقاطع الفيديو؛ مما يُحسّن جودة الفيديو.

ولتفعيل هذا الوضع اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الكاميرا في هاتف آيفون، واختر وضع تصوير الفيديو. سترى أيقونة وضع Action التي تبدو كشخص يركض. انقر فوقها وستتحول إلى اللون الأصفر للإشارة إلى أن وضع Action قيد التشغيل. يجب أن تسجّل مقطع الفيديو في منطقة مضاءة جيدًا لتحقيق أقصى استفادة من وضع Action. وبخلاف ذلك، قد تظهر رسالة (المزيد من الضوء المطلوب) More light required على الشاشة.

3- استخدم تنسيق ProRes:

إذا كان لديك هاتف iPhone 13 Pro أو أي طراز Pro أحدث وترغب في استخدامه لتسجيل مقاطع فيديو احترافية وغنية بالتفاصيل، فيمكنك تشغيل تنسيق ProRes من آبل.

Apple ProRes هو تنسيق لمقاطع الفيديو سهل التحرير، ومع أنك لن تجد هذا التنسيق مفيدًا إذا سجلت مقطع فيديو لنشره في إنستاجرام أو تيك توك، فإنه مفيد لك إذا كنت مصورًا أو منشئ محتوى في يوتيوب.

لتفعيل تنسيق ProRes واستخدامه، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم انتقل إلى قسم (الكاميرا) Camera. انتقل إلى (التنسيقات) Formats، ثم فعّل خيار (Apple ProRes) في قسم (تصوير الفيديو) Video Capture. انتقل إلى تطبيق الكاميرا، ثم انتقل إلى وضع الفيديو. انقر فوق زر ProRes في الجهة العلوية. سيسمح لك هذا التنسيق بتسجيل مقاطع فيديو تتضمن المزيد من التفاصيل، لكن مقاطع الفيديو المصورة بهذا التنسيق ستكون أكبر بمعدل يبلغ 30× من مقاطع الفيديو التي تأتي بتنسيق HEVC. لذا، تحقق من أن لديك مساحة تخزين كافية في هاتف آيفون.

4- عطّل وضع HDR Video:

تستخدم هواتف iPhone 12 والطرز الأحدث (النطاق الديناميكي العالي) Dolby Vision HDR بنحو افتراضي عندما تكون الظروف مناسبة لاستخدامه. ومع ذلك، فإن ترك وضع HDR مُفعّلًا في بعض الأحيان يجعل مقاطع الفيديو تبدو متقطعة ومشبعة بنحو غير طبيعي.

لذلك، إذا كنت ترغب في تصوير مقطع فيديو تظهر ألوانه بنحو طبيعي فمن الأفضل تعطيل وضع HDR Video، وكل ما عليك فعله هو الانتقال إلى تطبيق الإعدادات، ثم الكاميرا، ثم تسجيل الفيديو (Record Video) وتعطيل خيار HDR Video.

5- فعّل وضع Macro Control:

يسمح وضع Macro Control للمستخدمين بالتقاط صور ومقاطع فيديو واضحة وعالية الجودة للموضوعات القريبة جدًا. وهذا الوضع حصري لطرز iPhone 13 Pro وطرز Pro الأحدث. لذا، إذا كنت ترغب في التقاط مقاطع فيديو قريبة بطريقة احترافية باستخدام واحد من هذه الهواتف، فاتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق الإعدادات، ثم الكاميرا وفعّل وضع Macro Control. افتح تطبيق الكاميرا، ثم ضَع كاميرا آيفون بالقرب من الموضوع. بمجرد القيام بذلك، سيستخدم آيفون تلقائيًا العدسة الفائقة الاتساع للتصوير، وستلاحظ ظهور أيقونة تبدو كزهرة صفراء عند تنشيط وضع Macro Control.