تدعم بعض الهواتف الرائدة والمتوسطة زيادة ذاكرة التخزين الداخلية عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD، وهذه المزية تساعد في تخزين المزيد من الملفات ومقاطع الفيديو العالية الدقة دون مواجهة مشكلة نفاد سعة التخزين بسرعة.

في الوقت الحالي، لا تدعم معظم الهواتف الرائدة هذه المزية وتأتي مع ذاكرة تخزين كبيرة، ومعظم الهواتف التي تدعم زيادة ذاكرة التخزين الداخلية تكون من الفئة المتوسطة التي تتمتع بمواصفات جيدة، وتُباع بسعر متوسط.

فإذا كنت تفكر في شراء هاتف أندرويد جديد وتخطط لتنزيل الكثير من مقاطع الفيديو العالية الدقة وتخزين الملفات الكبيرة، يمكنك اختيار واحد من الهواتف التالية التي تُعدّ من أفضل هواتف أندرويد التي تدعم زيادة ذاكرة التخزين الداخلية:

1- هاتف سامسونج Galaxy A55:

Galaxy A55 5G هو أحدث هاتف متوسط من سامسونج، ويتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية.

يضم Galaxy A55 5G شاشة (Super AMOLED) بمقاس قدره 6.6 بوصات، كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ويعمل بمعالج سامسونج Exynos 1480 الثماني النوى والمصنع بقنية قدرها 4 نانومتر، ويعمل بنظام أندرويد 14. ويحتوي هاتف Galaxy A55 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ويُباع بسعر يبدأ من 394 دولارًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Galaxy A55 5G الجديد من سامسونج“.

2- هاتف OnePlus Nord N30 5G:

يتوفر هاتف OnePlus Nord N30 5G بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت، ويدعم زيادة ذاكرة التخزين الداخلية عبر بطاقة الذاكرة الخارجية.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (IPS LCD) بمقاس قدره 6.72 بوصات، كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات الأساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، ويعمل OnePlus Nord N30 5G بمعالج كوالكوم (Snapdragon 695) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 6 نانومتر، ويحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ويُباع بسعر قدره 250 دولارًا.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف OnePlus Nord N30 5G .. إليك المواصفات والمزايا والسعر“.

3- هاتف سوني Xperia 1 VI:

Xperia 1 VI هو أحدث هاتف رائد من شركة سوني، وسيصل إلى الأسواق في شهر يونيو، فإذا كنت تبحث عن هاتف رائد يتمتع بمواصفات قوية ويدعم زيادة ذاكرة التخزين الداخلية يمكنك التفكير في شراء هذا الهاتف.

يتوفر هاتف سوني الجديد بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية هما: 256 أو 512 جيجابايت، ويدعم زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية (microSD).

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (LTPO OLED) بمقاس قدره 6.5 بوصات، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، ويعمل بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وهو مُتاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 1299 يورو.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف سوني Xperia 1 VI الجديد.. إليك المواصفات والسعر“.

4- هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G 2024:

إذا كنت تبحث عن هاتف أندرويد من الفئة المتوسطة يأتي مع قلم إلكتروني، ويدعم زيادة ذاكرة التخزين الداخلية فاختر هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G 2024 الجديد.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (P-OLED) بمقاس قدره 6.7 بوصات، ويضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ويعمل بمعالج (Snapdragon 6 Gen 1) الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ويأتي مزودًا بقلم محسّن يتميز بتصميم جديد ومنطقة اتصال كبيرة وبرنامج محسّن لتسهيل استخدامه.

يتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت، ويدعم زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية (microSD).

سيكون هاتف موتورولا Moto G Stylus 5G 2024 الجديد متاحًا للشراء خلال الأيام القليلة القادمة بسعر قدره 400 دولار.

5- هاتف سامسونج Galaxy A25 5G:

يضم هاتف Galaxy A25 شاشة بقياس قدره 6.5 بوصات، وتأتي من نوع (Super AMOLED)، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ويعمل هذا الهاتف بمعالج (Exynos 1280) من سامسونج الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 5 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 14.

يحتوي Galaxy A25 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية (microSD).

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “مراجعة شاملة لهاتف سامسونج Galaxy A25“.