آبل تنوي الكشف عن مزايا تخصيص جديدة في نظام iOS 18

أفادت وكالة بلومبرغ بأن نظام iOS 18 القادم من آبل سيقدم للمستخدمين مزايا جديدة تتيح تخصيص الشاشة الرئيسية لهواتف آيفون.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير أن نظام iOS 18 سيسمح للمستخدمين بتغيير لون أيقونات التطبيقات. على سبيل المثال، سيكون بإمكان المستخدمين جعل كافة أيقونات تطبيقات التواصل الاجتماعي زرقاء اللون، وجعل التطبيقات المتعلقة بالأمور المالية خضراء اللون، وهكذا.

وحاليًا، يمكن تحقيق هذا النوع من التخصيص فقط من خلال إنشاء اختصارات مخصصة لتشغيل التطبيقات.

ومن المزايا الأخرى التي ستتيحها آبل لمستخدمي آيفون إمكانية إنشاء رموز تعبيرية مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ سيولدها النظام بناءً على المطالبات النصية التي يكتبها مستخدمو آيفون.

وأفادت بلومبرغ بأن اتفاقًا عُقد بين آبل وOpenAI حديثًا من أجل إضافة روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT إلى نظام iOS 18، وستكشف آبل عن هذا الإعلان لاحقًا في مؤتمر المطورين القادم WWDC 2024، في حين أنها ما زالت تتفاوض مع جوجل بشأن اتفاق آخر محتمل.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن نظام iOS 18 سيمكن المستخدمين من وضع التطبيقات في أي مكان على الشاشة الرئيسية، مما يتيح ترتيب الأيقونات بحرية كبيرة بطريقة مشابهة لوضع التطبيقات المصغرة “الويدجت”.

وستأتي تلك التغييرات من أجل تحسين تجربة المستخدم وزيادة مرونة الواجهة، وتمكين المستخدمين من الحصول على مستوى عالٍ من التخصيص، وهي تساعد آبل في تلبية احتياجات المستخدمين ومراعاة تفضيلاتهم بنحو أفضل.