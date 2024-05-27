آبل تدرس تغيير اتجاه شعار أجهزة آيباد المستقبلية

تتطلع آبل إلى تغيير مهم في أجهزة آيباد المستقبلية، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن موقع Numerama الفرنسي.

وأجرى الموقع الفرنسي مقابلة مع 3 من كبار موظفي الشركة بخصوص نماذج آيباد برو الجديدة الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم تكشف المناقشة عن العديد من التفاصيل الجديدة، مع أنها ذكرت تغييرًا واحدًا محتملاً لأجهزة آيباد المستقبلية يتعلق بشعار الشركة.

ويأتي الجيل الحالي من أجهزة آيباد مزودًا بشعار آبل الموضوع بطريقة تظهر بطريقة مستقيمة وعمودية عند استخدام آيباد في الاتجاه الرأسي.

وغالبًا ما تستخدم أجهزة آيباد في الاتجاه الأفقي، وخاصة مع وجود لوحة مفاتيح متصلة، مما يجعل شعار آبل يظهر على جانبه، ولا يتناسب مع الناحية الجمالية.

ووفقًا لأحد موظفي الشركة، قد تغير آبل اتجاه الشعار إلى الوضع الأفقي عبر أجهزة آيباد المستقبلية.

وقالت مصممة منتجات آبل، مولي أندرسون، عند السؤال عن الشعار الأفقي: “أعتقد أنه قد يتغير. نفكر في الأمر. يُستخدم جهاز آيباد في الوضع الرأسي منذ مدة طويلة، مع أننا نستخدمه أكثر فأكثر في الوضع الأفقي”.

ونقلت آبل الكاميرا الأمامية إلى الحافة اليمنى الطويلة لنموذجي iPad Pro و iPad Air الجديدين، مما يجعل الكاميرا الأمامية تظهر في الجزء العلوي الأوسط عند استخدام آيباد في الاتجاه الأفقي باستخدام لوحة المفاتيح.

ومن ناحية البرمجيات، غيرت الشركة شعارها الذي يظهر عند تشغيل جهاز آيباد في الوضع الأفقي بدلًا من الوضع الرأسي، بدءًا من iPadOS 14.5، مع أن التغيير يظهر عند توصيل لوحة المفاتيح فقط.

ووفقًا لموظفي الشركة، قد تكون آبل مرنة فيما يتعلق بتغيير موضع شعارها على جانب الأجهزة أيضًا.

ويثق مشترو آيباد المتكررون بأجهزة آيباد القديمة ولا يبيعونها، مع أن جهاز آيباد برو الجديد قد أغرى الكثيرين بالتفكير في استبدال أجهزة آيباد القديمة بجهاز جديد، إذ يعد حاليًا آيباد برو ملك الأداء الأحادي النواة وفقًا لمعيار Geekbench.