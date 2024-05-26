6 مزايا مدمجة في هواتف أندرويد تساعدك في أثناء السفر

يمكن أن يكون هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد أداة قوية تساعدك في أثناء السفر، بفضل المزايا والتطبيقات المفيدة المدمجة التي تحسّن تجربة السفر، وتساعدك في التنقل بسهولة، وترجمة اللغات، وتنظيم الأوراق المهمة للسفر وغير ذلك.

فإذا كنت تستخدم هاتفًا يعمل بنظام أندرويد وتخطط للسفر في وقت قريب، إليك 6 مزايا مدمجة في هواتف أندرويد ستساعدك في أثناء السفر:

1- وضع المحادثة في تطبيق ترجمة جوجل:

إذا كنت تزور بلدًا لا تتحدث لغة سكانه، فقد يكون من الصعب التنقل والتحدث إلى السكان المحليين. وفي هذه الحال ستكون تطبيقات الترجمة مفيدة، وأبرزها تطبيق ترجمة جوجل المدمج في هواتف أندرويد.

يحتوي هذا التطبيق على وضع المحادثة وبعد تفعيله يمكنك البدء بالتحدث أنت والشخص الآخر كما تفعل عادةً في أي محادثة، وسيستمر التطبيق في ترجمة ما يقوله كلا الطرفين لحظيًا. ويمكنك قراءة الترجمة الظاهرة على الشاشة أو ضبط التطبيق لقراءة الترجمة بصوت عالٍ بعد الانتهاء من التحدث.

لاستخدام هذا الوضع اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (ترجمة جوجل) Google Translate، ثم انقر فوق رمز المحادثة. ابدأ بالتحدث بلغتك وستظهر الترجمة في الشاشة. لقراءة الترجمة بصوت عالٍ، انقر فوق أيقونة الإعدادات وفعّل خيار التشغيل التلقائي.

يمكنك تعرّف المزيد من التفاصيل حول وضع المحادثة، وبعض المزايا الأخرى المتوفرة في تطبيق ترجمة جوجل في مقال: “مزايا مفيدة في تطبيق ترجمة جوجل وكيفية استخدامها”.

2- إمكانية الوصول إلى خرائط جوجل دون اتصال بالإنترنت:

يتيح لك تطبيق خرائط جوجل المدمج في هواتف أندرويد تنزيل خرائط لمنطقة معينة لتتمكن من استخدامها في وقت لاحق دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت حتى تتمكن من التنقل في منطقة محددة حتى لو لم يتوفر اتصال بالإنترنت في تلك المنطقة، وهذا مفيد أيضًا في حال عدم رغبتك في استخدام بيانات هاتفك المحمول.

للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق خرائط جوجل، ثم انقر فوق صورة ملفك الشخصي، ثم انقر فوق خيار Offline Maps. حدد المنطقة التي تريد تنزيل خريطتها لاستخدامها في حال عدم وجود اتصال بالإنترنت.

يمكنك تعرّف المزيد حول هذه المزية وكيفية استخدامها في مقال: “كيف تستخدم خرائط جوجل دون إنترنت؟“.

3- مشاركة الموقع مع الأصدقاء وأفراد العائلة باستخدام خرائط جوجل:

تتيح لك خرائط جوجل مشاركة موقعك لحظيًا مع الأصدقاء والعائلة للبقاء مطلعًا على مكان وجودك في أثناء السفر؛ مما يسهل وصولهم إليك إذا تعرضت لحال طارئة.

لمشاركة موقعك مع أي جهة من جهات الاتصال في هاتفك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق خرائط جوجل، ثم انقر فوق صورة ملفك الشخصي، ثم انقر فوق (مشاركة الموقع) Location Sharing. انقر فوق زر مشاركة الموقع مرة أخرى. حدد إذا كنت ترغب في مشاركة موقعك لمدة زمنية محددة تصل إلى 24 ساعة فقط أم لا. حدد جهة الاتصال التي تريد مشاركة موقعك معها. يمكنك التوقف عن مشاركة موقعك يدويًا في أي وقت من قائمة مشاركة الموقع (Location Sharing).

4- تخزين المستندات المهمة في تطبيق الملفات:

يتيح لك تطبيق الملفات المدمج في هواتف أندرويد إنشاء مجلد منفصل حيث يمكنك تخزين جميع وثائق السفر المهمة الخاصة بك في مكان واحد للحفاظ على تنظيم الوثائق وتسهيل الوصول إليها في أي وقت.

ولاستخدام هذه المزية اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الملفات (Files)، ثم انتقل إلى قسم التخزين الداخلي (internal storage). أنشئ مجلدًا جديدًا وأضف له اسمًا. عد إلى الصفحة الرئيسية واستخدم أداة البحث للعثور على مستنداتك المهمة وانقلها إلى المجلد الجديد.

5- مزية Extreme Battery Saver:

قد تتعرض في أثناء السفر لمشكلة نفاد شحن بطارية هاتفك، وقد لا تتمكن من إيصال هاتفك بشاحن في ذلك الوقت. في هذه الحال يمكنك الاستفادة من مزية مدمجة في هواتف أندرويد تُسمى Extreme Battery Saver وقد يختلف اسمها بحسب الشركة المُصنعة لهاتفك.

توفر مزية Extreme Battery Saver طاقة أكبر من وضع توفير البطارية العادي عن طريق إيقاف جميع العمليات في الخلفية، وإبطاء المعالجة، وإيقاف تشغيل المزايا غير الأساسية.

لتفعيل هذه المزية في هواتف سامسونج اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (البطارية) Battery، ثم اختر (توفير الطاقة) Power saving. فعّل خيار (الحد من نشاط التطبيقات والشاشة الرئيسية) Limit apps and Home screen. بعد تفعيل وضع توفير الطاقة، ستتمكن من استخدام ثمانية تطبيقات فقط في هاتفك، أربعة من هذه التطبيقات محددة سابقًا، وهي: تطبيق الهاتف والرسائل والمعرض والإعدادات، ولكن يمكنك ضبط الأربعة الأخرى يدويًا.

6- إمكانية تحديد موقع الهاتف المفقود باستخدام خدمة Find My Device:

تساعد خدمة Find My Device من جوجل في العثور على هاتف أندرويد المفقود، فإذا فقدت هاتفك، انتقل إلى موقع Find My Device في جهاز آخر وسجّل الدخول باستخدام حسابك في جوجل.

ستتمكن من رؤية النسبة المئوية لشحن البطارية لهاتفك المفقود، والشبكة التي يتصل بها، وإذا كانت خدمة الموقع المدمجة مُفعلة أم لا، وإذا كانت مفعلة فستتمكن من تتبع موقع الجهاز لحظيًا.

انقر فوق خيار (تشغيل صوت) Play sound، إذا كنت بالقرب من الموقع الذي فقدت فيه هاتفك. وإذا كان شخص ما يحمل هاتفك المفقود، فلن يتمكن من إيقاف تشغيل الصوت؛ مما يساعدك في العثور عليه.