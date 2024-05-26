كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الشركات الناشئة في جمع الأموال بسهولة؟

يُواجه رواد الأعمال مخاوف كثيرة مع تراجع إجمالي رأس المال المخاطر سنويًا في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة، وسط مخاوف من صعوبة حصول شركات رأس المال المخاطر نفسها على المزيد من التمويل. وإذا لم ينتعش الاستثمار في السوق الخاص خلال الأشهر القادمة، فقد نشهد عامًا آخر من الانخفاض في إجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة لعام 2024.

ولكن، تُبادر بعض الشركات الناشئة لمواجهة هذا التباطؤ، ومن بينها شركة (Intently) التي أطلقت آخرًا خدمة جديدة تستند في عملها إلى الذكاء الاصطناعي وتحمل اسم (Founder AI)، تساعد مؤسسي الشركات ورواد الأعمال في اكتشاف أفضل المستثمرين من شبكة علاقاتهم بسهولة وفعالية.

قوة الذكاء الاصطناعي للعثور على أفضل المستثمرين:

تعتمد فكرة خدمة (Founder AI) على مبدأ بسيط وهو فحص بيانات مؤسسي الشركات مثل البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي – وأهمها لينكدإن – للعثور على أفضل المستثمرين المناسبين لمشروعهم وتحديد أفضل الطرق للتواصل معهم.

وقد أكد (ميكالاي ميلشانكا)، المؤسس المشارك لشركة (Intently)، أن (Founder AI) ليست أداة تقليدية لإدارة علاقات العملاء أو التواصل، بل هي عبارة عن حل استثنائي مصمم خصوصًا لاحتياجات رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وقال (ميلشانكا): “تهدف (Founder AI) إلى مساعدتك في الاستفادة من شبكتك الحالية لأغراض محددة للغاية تواجهها كرائد أعمال أو مؤسس شركة ناشئة. وتبدأ بحالة الاستخدام الأولى، وهي جمع التمويل”.

كيف تعمل خدمة (Founder AI)؟

تستند خدمة (Founder AI) في عملها إلى تقنيتين متطورتين من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهما:

النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs): تتمتع هذه النماذج بقدرة هائلة على تحليل كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة، بما يشمل: بيانات البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، لفهم سياق عملِ رائد الأعمال واحتياجاته.

تتمتع هذه النماذج بقدرة هائلة على تحليل كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة، بما يشمل: بيانات البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، لفهم سياق عملِ رائد الأعمال واحتياجاته. الشبكات العصبية الرسومية (GNNs): تربط هذه الشبكات الذكية بين مختلف المعلومات وتُنشئ خرائط علاقات معقدة، مما يسمح لخدمة (Founder AI) بتحديد أكثر المستثمرين صلة بالمشروع وتحديد أفضل مسار للتعريف بهم.

وقد أوضح ديمتري ستارودوبتسيف، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة Intently، مزايا هذه التقنيات في مقابلة مع موقع (VentureBeat) قائلًا: “تتمتع النماذج اللغوية الكبيرة بقدرة هائلة على معالجة كميات كبيرة من البيانات التي قد تكون غير منظمة من مصادر مختلفة مثل: منصات التواصل الاجتماعي والمقالات الإخبارية والمدونات وغيرها، لكنها تفتقر عادةً إلى القدرة على ربط المعلومات المختلفة بطريقة فعالة، وهنا تأتي الشبكات العصبية الرسومية لتُكمل الصورة، حيث تُنشئ خرائط علاقات معقدة تُمكّن (Founder AI) من فهم ديناميكيات شبكة عمل رائد الأعمال بنحو أفضل وتحديد فرص الاستثمار المثالية”.

وهنا سنجد أن آلية عمل خدمة (Founder AI) تكمن في 3 خطوات وهي:

1- تحديد المستثمرين المناسبين:

تبحث (Founder AI) في البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لتحديد المستثمرين الذين يُظهرون اهتمامًا أكبر بقطاع عملك ومرحلة نموك.

تحسب (Founder AI) قوة علاقتك بكل مستثمر بناءً على تفاعلاتك السابقة ونشاطك عبر المنصات.

2- تحليل بيانات الشركات الاستثمارية:

تجمع (Founder AI) معلومات شاملة عن شركات رأس المال الاستثماري التي استثمرت في الشركات الناشئة المشابهة لشركتك.

تحلل (Founder AI) نشاط استثمار هذه الشركات لتحديد اهتماماتها ومجالات تركيزها.

3- بناء علاقات قوية مع المستثمرين:

تحدد (Founder AI) أفضل مسارات التواصل مع أكثر المستثمرين صلة بمشروعك.

تزودك (Founder AI) بقائمة تواصل قوية تضم أسماء المستثمرين وبيانات الاتصال بهم.

تُعدّ شركة (Intently) واحدة من الشركات المدعومة من مسرعة الأعمال (Y-Combinator) – المعروفة باستثمارها في العديد من الشركات البارزة – مما يعني أن خدمة (Founder AI) قد تحصل على عملائها الأوائل من الشركات الناشئة التابعة لمسرعة (Y-Combinator).

كم تكلفة استخدام خدمة (Founder AI)؟

تعتزم شركة (Intently) تحصيل مبلغ قدره 99 دولارًا أمريكيًا شهريًا مقابل استخدام خدمتها، ويمكن أن يرتفع السعر اعتمادًا على كمية البيانات التي يرغب العميل في استخدامها.

هل ستنجح شركة Intently؟

من السابق لأوانه تأكيد أن شركة (Intently) ستنجح. لكن النموذج التجاري يبدو معقولًا، والسعر يبدو تنافسيًا. وإذا نجحت الفكرة فعلًا فقد تكون لها فوائد كبيرة للشركات الناشئة، ومنها:

توفير الوقت والمال: ستساعد (Intently) الشركات الناشئة في توفير الوقت والمال الذي تقضيه في البحث عن مستثمرين.

ستساعد (Intently) الشركات الناشئة في توفير الوقت والمال الذي تقضيه في البحث عن مستثمرين. زيادة فرص الحصول على التمويل: ستساعد (Intently) الشركات الناشئة في زيادة فرصها في الحصول على التمويل من خلال ربطها بالمستثمرين المناسبين.

ستساعد (Intently) الشركات الناشئة في زيادة فرصها في الحصول على التمويل من خلال ربطها بالمستثمرين المناسبين. الحصول على أفضل الرؤى: يمكن أن تقدم (Intently) للشركات الناشئة رؤى أفضل حول مشهد الاستثمار، مما قد يساعدها في اتخاذ أفضل القرارات بشأن جمع الأموال.

لذلك من الممكن أن يؤدي نجاح (Intently) إلى زيادة نشاط الاستثمار في الشركات الناشئة؛ وذلك لأنها يمكن أن تسهل على المستثمرين العثور على الشركات الناشئة الواعدة.