أفضل 5 تطبيقات تعليمية مجانية للأطفال

يساعد استخدام التطبيقات التعليمية في تعزيز المهارات الأكاديمية بطرق ممتعة وتفاعلية. ومع اقتراب الإجازة الصيفية، وازدياد الوقت الذي يقضيه الأطفال في استخدام الأجهزة اللوحية، سيكون استخدام التطبيقات التعليمية وسيلة جيدة، لضمان أن يقضي الأطفال وقتًا مفيدًا في أثناء استخدام الأجهزة اللوحية.

هناك الكثير من التطبيقات التعليمية المتاحة مجانًا التي يمكنك تثبيتها في جهاز طفلك اللوحي لمساعدته في تعلم مهارات جديدة، ومن أبرز هذه التطبيقات ما يلي:

1- تطبيق Dinolingo لتعليم اللغات:

يُساعد تطبيق Dinolingo الأطفال في تعلّم لغات جديدة من خلال الألعاب ومقاطع الفيديو وأوراق العمل وغيرها. ويهدف هذا التطبيق أيضًا إلى تعليم الأطفال الموضوعات اليومية باللغة التي يختارونها، مثل: الأدوات المنزلية وأجزاء الجسم والملابس والأفعال الرئيسية التي يستخدمونها بنحو يومي. ويركز هذا التطبيق في عرض المحتوى التعليمي بطريقة جذابة وممتعة تجعل الطفل يرغب في تكرار الدروس عدّة مرات دون أن يشعر بالملل، وهذا بدوره يساعد في تسريع عملية التعلّم.

يناسب هذا التطبيق الأطفال من عمر سنتين حتى عمر 12 سنة، ويدعم 51 لغة، منها: العربية، والإنجليزية، والإسبانية والألمانية، واليابانية.

تطبيق Dinolingo مُتاح لمُستخدمي هواتف آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Bini Drawing for kids games لتعليم الرسم:

تطبيق Bini Drawing for kids games هو تطبيق لتعليم الأطفال الرسم، يسمح بتحويل الرسومات الخاصة بالطفل إلى رسوم متحركة؛ مما يزيد المتعة لدى الطفل، مع زيادة رغبته في الاستمرار بالتعلم والرسم.

يتضمن هذا التطبيق العديد من المزايا الأخرى، مثل: كتاب التلوين المدمج (coloring book)، والأنشطة المنوعة التي تساعد الأطفال في تطوير عدة مهارات أساسية، وإمكانية حفظ الرسومات الخاصة بالطفل لمشاهدتها في أي وقت.

تطبيق Bini Drawing for kids games مُتاح لمُستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق Scratch لتعليم البرمجة:

تُعد لغة (Scratch) من أسهل لغات البرمجة التي يمكن للأطفال تعلمها، وقد طورها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في عام 2003 لمساعدة الأطفال في تعلم مهارات البرمجة الأساسية في أثناء برمجة قصصهم، وألعابهم التفاعلية.

لغة (Scratch) قائمة على المرئيات وسحب كتل الأوامر وإسقاطها بسهولة داخل واجهة جذابة وسهلة الاستخدام، ويمكن للأطفال من خلال لغة البرمجة الرسومية جعل الشخصيات تتحرك وتقوم بمهام محددة؛ مما يتيح لهم حل المشكلات، وتصميم المشاريع، والتعبير عن أنفسهم بطريقة إبداعية، كما يستخدمون الرياضيات والبرمجة في سياق مفيد ومحفز.

لغة البرمجة هذه مناسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 16 عامًا، ويوجد أكثر من إصدار لتطبيق (Scratch)، الأول: تطبيق (Scratch Jr) وهو مناسب لتعليم البرمجة للفئة العمرية من 5 إلى 7 سنوات، ومتاح للهواتف والحواسيب اللوحية. وتطبيق (Scratch) المتاح للأجهزة اللوحية والحواسيب فقط، والمناسب للأطفال الأكبر سنًا.

تطبيق (Scratch) متاح مجانًا لمستخدمي الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد وأجهزة Chromebook في متجر جوجل، ولمستخدمي حواسيب ماك في آب ستور.

وتطبيق (Scratch Jr) متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في متجر جوجل، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.

4- تطبيق Elephant Learning Math Academy لتعليم الرياضيات:

Elephant Learning Math Academy هو تطبيق تعليمي متخصص في تعليم الرياضيات للأطفال من سن سنتين إلى 16 عامًا. ويقدم هذا التطبيق المحتوى التعليمي بطريقة ممتعة وتفاعلية لمساعدة الطلبة في تطوير مهاراتهم في مادة الرياضيات؛ إذ يتضمن تمارين وألعابًا لتعليم الجمع والطرح والضرب والقسمة، بالإضافة إلى الأرقام الكبيرة والكسور والنسب.

تطبيق Elephant Learning Math Academy مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Khan Academy لتعليم المهارات والمواد المختلفة:

يحتوي تطبيق Khan Academy على الآلاف من التمارين التفاعلية ومقاطع الفيديو والمقالات المنوعة المناسبة لمُختلف الفئات العمرية، وباستخدام هذا التطبيق يمكن الوصول إلى موارد تعليمية في الرياضيات لتعلم الحساب، والجبر وعلم المثلثات والإحصاء، وحساب التفاضل والتكامل، والمعادلات التفاضلية، والجبر الخطي. وموارد تعليمية في العلوم ويتضمن ذلك علم الأحياء، والكيمياء، والفيزياء، بالإضافة إلى الاقتصاد والعلوم الإنسانية، وعلوم الحاسوب وغير ذلك الكثير.

تطبيق Khan Academy مُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.