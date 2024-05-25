xAI تسعى إلى جمع أكثر من 6 مليارات دولار

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI المملوكة للملياردير إيلون ماسك حصلت على دعم جديد من عمالقة رأس المال الاستثماري في وادي السيليكون.

ويقترب ملياردير التكنولوجيا من جولة تمويل جديدة تقدر قيمة شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة بنحو 18 مليار دولار.

وتسعى الشركة إلى جمع ما يقرب من 6 مليارات دولار في جولة تمويل تدعمها شركات ذات ثقل في وادي السيليكون.

ويشمل الداعمون أندريسن هورويتز Andreessen Horowitz وسيكويا كابيتال Sequoia Capital وتريب كابيتال Tribe Capital.

وقال أحد المستثمرين المشاركين في الجولة إن ماسك لا يزال بحاجة إلى بضع مئات من الملايين لتحقيق هذا الهدف.

وتأتي صفقة التمويل في الوقت الذي يسعى فيه ماسك إلى تأمين القوة المالية للحاق بركب الشركات الرائدة في السوق التي أصدرت نماذج ذكاء اصطناعي قوية مقارنةً بنموذج الذكاء الاصطناعي من xAI.

وأوضح ماسك للمستثمرين أن xAI قد تحقق تقدمًا بفضل ارتباطها بالشركات الأخرى التي يقودها والتي قد توفر التكنولوجيا والبيانات والإيرادات المبكرة للشركة الناشئة.

وأصبح سباق الذكاء الاصطناعي محتدمًا، إذ دفع العديد من المستثمرين مبالغ كبيرة للشركات الناشئة التي تتطلع إلى التنافس مع رواد السوق، مثل OpenAI.

وجمعت الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي نحو 19.15 مليار دولار من تمويل رأس المال الاستثماري في الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بنحو 16.36 مليار دولار في المدة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات من PitchBook.

وكان ماسك قد نفى تقريرًا في وقت سابق من هذا العام ذكر أن xAI تسعى إلى الحصول على تمويل.

وتمنح جولة التمويل xAI ما يسمى بتقييم “ما بعد النقد” بقيمة قدرها 24 مليار دولار بمجرد أخذ الاستثمار الجديد في الحسبان.

وتساعد جولة التمويل الشركة الناشئة في تطوير إصدارات جديدة من روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok.

وقال أحد المستثمرين إنه اقتنع بعرض ماسك، مع أنه حذر من أن xAI تتخلف عن منافسيها، وقال: “يجب إنفاق مليارات الدولارات على رقاقات H100 والبنية التحتية من أجل اللحاق بالركب”.

وكان ماسك أحد مؤسسي OpenAI قبل مغادرته في عام 2018 بعد خلافات مع الرئيس التنفيذي سام ألتمان بخصوص اتجاه البحث.

ورفع ماسك منذ ذلك الحين دعوى قضائية على OpenAI، مدعيًا أنها أضرت بالمهمة الأصلية للشركة الناشئة المتمثلة في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي لصالح البشرية، وهي دعوى قضائية رفضتها OpenAI ووصفتها بأنها تافهة.