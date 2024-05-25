Arc Search يتيح طرح الأسئلة عبر إجراء مكالمة هاتفية

يقدم متصفح Arc Search طريقة للمستخدمين للحصول على إجابات سريعة باستخدام أصواتهم.

وتعمل ميزة Call Arc المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال حث المستخدمين على إجراء مكالمة هاتفية سريعة للحصول على إجابات للاستفسارات.

ويقدم Arc Search البحث الصوتي، مع أن الميزة الجديدة مصممة لتكون بمنزلة وسيلة ممتعة للأشخاص للحصول على إجابات سريعة.

ويمكن لميزة Call Arc المساعدة في الإجابة عن الأسئلة الفورية والصغيرة، وفقًا للشركة الناشئة The Browser Company.

وللوصول إلى هذه الميزة، افتح التطبيق ومن ثم ضع الهاتف بالقرب من أذنك وابدأ بطرح سؤالك. ويعمل التطبيق بعد ذلك على تزويدك باستجابات صوتية فورية.

وتقول الشركة إن Call Arc بمنزلة طريقة جديدة للبحث الصوتي تقدم إجابات سريعة مقارنةً بالكتابة، كما أنها تسهل التجربة وتجعلها مشابهة للاتصال بصديق.

وقالت الشركة: “لنفترض أنك تحضر الطعام ولديك بعض الأسئلة بخصوص كيفية تحضير مكوناته، فإن بإمكانك طرح الأسئلة المختلفة ليعطيك التطبيق الإجابات”.

ويمكنك الاستمرار بالدردشة مع الذكاء الاصطناعي أثناء إعداد الطعام وطرح أي أسئلة قد تطرأ أثناء العملية.

وأثناء الاستماع إلى الإجابة، يرى المستخدمون وجهًا مبتسمًا متحركًا عبر الشاشة، مع فم يتحرك أثناء تقديم الإجابات الصوتية للأسئلة.

وتشبه واجهة البحث الصوتي واجهة مكالمة هاتفية ذات وجه مبتسم مع خيار إنهاء المكالمة، وخيار مكبر الصوت لنطق النتائج بصوت عالٍ.

وأطلقت الشركة الناشئة The Browser Company المتصفح Arc Search في شهر يناير لمنح المستخدمين تطبيقًا خاصًا للإجابة عن الاستفسارات.

ويتميز Arc Search بوظيفة “التصفح نيابةً عني”، مما يوفر صفحة ويب مصممة بدقة تحتوي معلومات بخصوص استعلام البحث.

وتقرأ الميزة المدعومة بنماذج من OpenAI وغيرها ست صفحات ويب على الأقل وتولد صفحة جديدة تحتوي معلومات للمستخدم لكل استعلام.