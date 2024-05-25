كيفية استخدام خرائط جوجل للعثور على محطات شحن السيارات الكهربائية 

يُعدّ تطبيق خرائط جوجل من أبرز تطبيقات الخرائط وأكثرها استخدامًا، وتُحسّن جوجل هذا التطبيق بإضافة مزايا جديدة تُسهل لك التنقل والعثور على الأماكن التي تبحث عنها، ومع انتشار السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، وازدياد الحاجة إلى العثور على محطات شحن السيارات الكهربائية، أضافت جوجل مزية لمساعدتك في العثور على محطات الشحن المتاحة في الطريق الذي تسلكه.

فإذا كنت تمتلك سيارة كهربائية، سيكون من المهم معرفة كيفية العثور على محطات شحن متوافقة مع سيارتك في أثناء الرحلات، وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك باستخدام تطبيق خرائط جوجل:

أولًا: كيفية تحديد نوع الشاحن الخاص بسيارتك في خرائط جوجل:

قبل البدء بالبحث عن محطات شحن السيارات الكهربائية، يجب عليك أولًا إعداد خرائط جوجل باتباع الخطوات التالية لتحديد نوع الشاحن الخاص بسيارتك؛ مما يساعد في الوصول إلى المحطة الصحيحة بسهولة:

افتح خرائط جوجل في هاتف آيفون أو أندرويد، ثم انقر فوق صورة ملفك الشخصي. انقر فوق زر (الإعدادات) Settings ، ثم اختر (إعدادات السيارة الكهربائية) Electric vehicle settings . انقر فوق خيار (إضافة شاحن ) Add plugs، ثم اختر الأنواع المتوافقة مع سيارتك. على سبيل المثال: اختر CCS و CHAdeMO لضمان أن تعرض خرائط جوجل المحطات التي تقدم خدمات شحن لهذه الأنواع.

ثانيًا: كيفية البحث عن محطات الشحن المتوافقة مع سيارتك:

يمكنك كتابة جملة مثل: محطات شحن EV بالقرب مني في شريط البحث في الجهة العلوية من شاشة (الاستكشاف) Explore للبحث عن محطات الشحن المتوافقة مع سيارتك، ويمكنك إضافة نوع الشاحن الخاص بسيارتك أيضًا إلى الجملة التي استخدمتها للبحث.

يمكنك أيضًا استخدام قائمة الفئات أسفل شريط البحث باتباع الخطوات التالية:

افتح شاشة الاستكشاف ( Explore) الرئيسية في خرائط جوجل. مرر إلى الجهة اليمنى عبر الفئات، ثم انقر فوق (المزيد) More . انتقل إلى القوائم تحت (الخدمات) Services، ثم اختر (محطات الشحن) Charging stations . ستُعرض جميع المحطات المناسبة لنوع سيارتك والموجودة بالقرب من موقعك. انقر فوق أي محطة لمعرفة المعلومات التفصيلية، مثل: عدد نقاط الشحن ونوع الشاحن إذا كان سريعًا أو بطيئًا، والتفاصيل الأخرى ذات الصلة.

ثالثًا: كيفية إضافة موقع محطة الشحن إلى مسار الرحلة:

يمكنك إضافة موقع محطة شحن إلى مسار رحلتك لتتوقف عندها في أثناء الرحلات الطويلة لإعادة شحن سيارتك. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

اختر وجهتك كالمعتاد في تطبيق خرائط جوجل. انقر فوق زر (الاتجاهات) Directions لعرض مسار الرحلة. انقر فوق الزر الثلاثي النقاط بجوار موقعك، ثم انقر فوق زر (إضافة نقطة توقف) Add stop ، ثم انقل المربع الخاص بنقطة التوقف بين موقع الانطلاق والموقع النهائي. ابحث عن محطة شحن معينة واخترها لتُضاف إلى مسار رحلتك، وستُعدّل خرائط جوجل المسار النهائي ليشمل محطة الشحن.