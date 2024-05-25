كانفا تلاحق مستخدمي أدوبي لتسريع النمو

كشفت كانفا عن مجموعة جديدة من أدوات التصميم لمستخدمي المؤسسات، سعيًا إلى جذب عملاء أدوبي المنافسة وتسريع نمو الإيرادات.

وتطرح شركة البرمجيات الإبداعية الأسترالية مزايا خاصة للفرق، ويشمل ذلك المزايا المتعلقة بالموارد البشرية والمبيعات والتصميم.

وتسهل هذه الأدوات تعديل الرسومات أو الأجزاء الكبيرة من النص لجعلها متسقة مع أسلوب المؤسسة، وتسمح بسحب قالب لمجموعة داخلية أو رسالة إخبارية بنقرة واحدة.

ومن خلال التوسع خارج السوق الاستهلاكية، تتعدى كانفا على مجال أدوبي. وركزت كانفا على صنع منتجات سهلة الاستخدام للأشخاص.

وجمعت الشركة ما يصل إلى 26 مليار دولار هذا العام، وتحاول الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي لتسريع النمو.

وتأسست الشركة منذ ما يزيد قليلًا على عقد من الزمن، وبرزت بصفتها منافسًا قويًا لشركة أدوبي الرائدة منذ مدة طويلة في مجال البرمجيات الإبداعية لمحترفي الفنون الرسومية.

واستحوذت كانفا هذا العام على مجموعة Affinity من البرامج الإبداعية الشائعة لدى مستخدمي آبل، وكشفت في وقت سابق عن أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحرير الفيديو والصور.

وأضافت الشركة الناشئة أكثر من 95 مليون مستخدم على مدار العام الماضي، ليصل إجمالي المستخدمين النشطين إلى أكثر من 185 مليونًا.

وتقدم كانفا الآن عددًا كبيرًا من التحديثات التي تهدف إلى جعل نظامها للتصميم جذابًا لفرق العمل الاحترافية.

وأعادت الشركة تصميم المنصة لتسهيل العثور على أدوات التحرير الجديدة والحالية، وأعلنت اشتراكًا جديدًا للمؤسسات يوفر تحكمًا إضافيًا في التعاون وإدارة العلامات التجارية والأمان للمؤسسات الكبيرة الحجم.

وتركز معظم التحديثات على الأعمال، مثل مطابقة الأنماط المدعومة بالذكاء الاصطناعي للعلامات التجارية، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص المجلدات المعروضة عبر مساحة عمل صفحة كانفا الرئيسية، وإضافة القدرة على تمييز التصميمات والمجلدات وقوالب العلامة التجارية بنجمة لتسهيل الوصول إلى مشاريع محددة.

وأصبح لدى مستندات كانفا الآن وضع “اقتراح” للمحررين لإضافة التعديلات الموصى بها وأدوات التمييز الجديدة الملونة للتحقق من مناطق معينة من النص.