شاومي تكشف عن هاتف ريدمي A3x الرخيص الثمن

كشفت شركة شاومي عن هاتفها الجديد الرخيص الثمن ريدمي A3x، وبدأت إطلاقه في الأسواق الدولية، وتطرحه كأحد الخيارات في فئة الهواتف الاقتصادية لأصحاب الميزانيات المحدودة.

ويحمل هاتف ريدمي A3x تصميمًا جيدًا، مع جهة خلفية زجاجية وحلقة ذهبية في الطرازين الأسود والأخضر، وحلقة فضية في الطراز الأبيض، مما يعطيه مظهرًا مميزًا مع سعره المنخفض.

ويحتوي الهاتف على شاشة نوعها IPS LCD بقياس قدره 6.71 إنشات ودقة قدرها +HD مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا، وتدعم الشاشة تقنية DC Dimming لتقليل إجهاد العين أثناء الاستخدام، علمًا أن الهاتف محمي من الأمام والخلف بزجاج الحماية غوريلا جلاس 3.

ويعمل الهاتف بمعالج Unisoc T603 مع ذاكرة عشوائية قدرها 3 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قدرها 64 جيجابايت، قابلة للزيادة حتى تيرابايت باستخدام بطاقة تخزين خارجية MicroSD، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 14، وهو مزود ببطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 15 واطًا، كما يضم مستشعر بصمة جانبيًا ومنفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل تزعم شاومي أنها مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع مع إمكانية إضافة شريحتي اتصال، وتطرح شاومي هاتف ريدمي A3x بسعر رخيص قدره 70 دولارًا فقط، وقد بدأت الشركة طرحه في باكستان، ومن المقرر إتاحته في أسواق أخرى مثل الهند والإمارات العربية المتحدة، وغيرها من الأسواق حول العالم.