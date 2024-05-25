جوجل توفر سعة تخزينية مجانية للمستخدمين القدامى

أبلغت جوجل مستخدمي الإصدار المجاني القديم من G Suite عبر البريد الإلكتروني بأنها قد ألغت اشتراكهم في مساحة التخزين الإضافية، مضيفة أنه يمكنهم الاحتفاظ بالتخزين مجانًا.

وأبلغ العديد من المستخدمين أن الشركة ردت آخر مبلغ دفعوه مقابل اشتراكهم في التخزين الإضافي.

وأعادت جوجل تسمية G Suite إلى Workspace في عام 2020 وطالبت المستخدمين بالانتقال إلى خطط الاشتراكات الجديدة مع مخصصات تخزين مجمعة وليست فردية.

واعترض الأشخاص الذين كانوا يحتفظون بالحسابات المجانية القديمة لمدة عقد تقريبًا، وفشلت جهود جوجل أمام بعض مستخدمي G Suite الذين مضى على حساباتهم أكثر من عقد من الزمن، أي عندما كان يطلق على G Suite اسم Google Apps for Work.

وتراجعت جوجل لاحقًا وسمحت لمستخدمي G Suite القدامى بالاحتفاظ بحساباتهم مجانًا بشرط الاستخدام الشخصي فقط، وسمحت بشراء مساحة تخزين إضافية من خلال اشتراك منفصل.

وعلى مر السنين، أغلت الشركة أيضًا الإصدارات القديمة من تطبيقاتها للعمل.

واستمرت جوجل حتى شهر يونيو 2022، بالسماح للمستخدمين القدامى بإضافة سعة تخزين فردية إضافية إلى حساباتهم من خلال اشتراك منفصل.

وأكدت جوجل بعد ذلك أن الوظائف الإضافية القديمة للتخزين في G Suite لم تعد متاحة للشراء.

وفي الأسبوع الماضي، بدأ أصحاب الحسابات الذين اختاروا الدفع مقابل هذه المساحة الإضافية بتلقي رسائل بريد إلكتروني من جوجل تفيد بإلغاء اشتراكات التخزين مع منحهم مساحة تخزين مجانية في المقابل.

وقالت الشركة في رسالة البريد الإلكتروني: “تلقيت سابقًا إيصالًا عبر البريد الإلكتروني من Google Play يؤكد إلغاء اشتراك التخزين الذي اشتريته لحساب جوجل في العمل أو المدرسة. يرجع هذا الإلغاء إلى التغييرات التي طرأت على طريقة إدارة حسابات Workspace، ولن تدفع رسومًا مقابل مساحة التخزين هذه بعد الآن. أثناء إلغاء الاشتراك، لا يتغير حد التخزين، ولا تحتاج إلى اتخاذ أي إجراء”.

وأكد متحدث باسم جوجل هذه الخطوة، وقال: “يحتفظ العملاء الذين تلقوا هذا الإشعار بمساحة التخزين ويمكنهم الاستمرار باستخدام حساباتهم الحالية”.

وينطبق التغيير أيضًا على المستخدمين الذين انتقلوا والذين لا يزال لديهم اشتراك في مساحة التخزين الإضافية من خلال Google Play، ولن تدمج مساحة التخزين الفردية في مساحة التخزين المجمعة.

ولا توجد معلومات بخصوص متى قد تقرر جوجل أن الوقت قد حان لإيقاف مساحة التخزين المجانية للمستخدمين. وحتى ذلك الحين، يمكن لمستخدمي G Suite الاستمرار بالاستمتاع بالمزايا المجانية.